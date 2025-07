"Ja par bombardēšanu viņš runāja slēgtā sanākšanā ar partijas sponsoriem, tad viņš runāja to, ko tie vēlējās dzirdēt. Un tas ir pilnīgi normāli. Vai varam ņemt vērā Trampa retoriku? Galvenais, kādas būs viņa personiskās politiskās pozīcijas. Tas, ko viņš runā, ir mēģinājums izbēgt no apvainojumiem par sazvērestību ar Krieviju, no dažādiem uzbrukumiem," sprieda propagandisti.