Poļu žurnālisti noskaidrojuši, ko tieši Tramps piedāvā Putinam
Poļu izdevums "Onet.pl" publicējis informāciju par ASV plāna detaļām Krievijas -Ukrainas kara noregulēšanai.
Pēc žurnālistu teiktā, 6. augustā Maskavā notikušajā Vladimira Putina un Stīva Vitkofa tikšanās laikā Kremlis no Donalda Trampa administrācijas saņēmis "ļoti izdevīgu piedāvājumu", kas esot saskaņots ar Eiropas sabiedrotajiem.
Šis piedāvājums ietver:
- ugunspārtraukumu (bet ne miera līgumu);
- Krievijas ieņemto Ukrainas teritoriju faktisku atzīšanu, atliekot šī jautājuma risināšanu uz 49 vai 99 gadiem;
- lielākās daļas sankciju atcelšanu pret Krieviju, kā arī ilgtermiņā - enerģētiskās sadarbības un Krievijas gāzes un naftas importa atjaunošanu.
Tajā pašā laikā piedāvājumā nav iekļautas garantijas par NATO nepaplašināšanos vai par militārās palīdzības pārtraukšanu Ukrainai. Tiek apgalvots, ka Krievijas puse šim pēdējam punktam esot piekritusi, raksta "Meduza".
Poļu žurnālisti savā publikācijā nav norādījuši informācijas avotu. Konfliktā iesaistītās puses oficiāli šo informāciju nav komentējušas. Zināms, ka Tramps par saviem plāniem pēc Putina un Vitkofa tikšanās esot informējis Eiropas sabiedrotos.
Stīvs Vitkofs apmeklēja Maskavu divas dienas pirms ultimāta termiņa beigām, ko Donalds Tramps bija noteicis Kremlim, lai pārtrauktu karadarbību Ukrainā. Ja šis termiņš netiktu ievērots, ASV prezidents solīja noteikt muitas tarifus valstīm, kas turpina pirkt Krievijas naftu.
Pēc Vladimira Putina un Stīva Vitkofa tikšanās Kremļa sarunās Tramps paziņoja, ka nākamajā nedēļā (no 11. līdz 17. augustam) plāno trīspusējas sarunas ar Krievijas un Ukrainas prezidentu līdzdalību. Kremlis apstiprināja, ka tuvākajās dienās ir saskaņota Putina un Trampa tikšanās.
Krievijas prezidents kā vienu no iespējamām vietām šai tikšanās reizei nosaucis Apvienotos Arābu Emirātus. Viņš arī piebildis, ka kopumā neiebilst pret tikšanos ar Volodimiru Zelenski, taču, viņaprāt, tam vēl neesot piemērotu apstākļu, un līdz tiem esot vēl tālu.
Iepriekš arī "Bloomberg", atsaucoties uz saviem avotiem, ziņoja, ka Tramps tikšanās laikā ar Putinu plāno apspriest ugunspārtraukumu un "teritoriju apmaiņas jautājumu". Ko tieši tas nozīmē - nav precizēts.
Putins vairākkārt ir norādījis, ka Krievija ir gatava pārtraukt uguni tikai tad, ja Ukraina izvedīs spēkus no visas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu teritorijas to administratīvajās robežās. Nevienu no šiem reģioniem, kuru aneksija jau ir ierakstīta Krievijas Federācijas konstitūcijā, Krievijas armija pilnībā nekontrolē.