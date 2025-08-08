Latvijā arvien populārāks kļūst biohakings - jauna dzīvesstila tendence, kas var mainīt tavu ķermeni un prātu
Pēdējo gadu laikā sāk likties, ka klasiski veselīgs dzīvesveids vairs nav modē un tā vietā cilvēku sirdis iekarojis biohakings. Izklausās pēc zinātniskās fantastikas, taču patiesībā aiz sarežģītā nosaukuma slēpjas dažādu darbību un paradumu kopums, kas palīdz justies un izskatīties labāk, kā arī dzīvot ilgāku mūžu.
Kas ir biohakings?
Biohakinga saknē ir ikdienišķu paradumu maiņa, kas fokusēta uz organisma ilgtspēju, veselību un skaistumu. Prāta asināšana, svara zaudēšana, enerģijas pieplūdums un vienkārši labāka pašsajūta ir galvenie iemesli, kāpēc sākt aizrauties ar biohakingu. Tomēr atšķirībā no veselīga dzīvesveida paradumiem biohakings liek ierakties dziļāk ķermeņa sajūtās un gandrīz vai bioloģiskos procesos. Biohakings sevī ietver arī intervālo ēšanu, skābekļa un ogļskābās gāzes procedūras, dažādu vitamīnu un uztura bagātinātāju lietošanu, konkrētas frekvences klausīšanos ārstnieciskos nolūkos un arī pastiprinātu savas enerģijas un miega novērošanu. Visas šīs prakses palīdzot uzlabot smadzeņu kognitīvo funkciju un kvalitatīvāk izgulēties.
Uzreiz jāsaka, ka biohakings nav atzīts par oficiālu zinātni, tāpēc arī daudzi cilvēki, kas ar to aizraujas, skaļi nereklamē savus ikdienas paradumus apkārtējiem. Kas derēs vienam organismam, iespējams, nemaz nederēs citam, tādēļ biohakinga reklamēšana daudzviet ir pat stingri kontrolēta. Lai gan biohakinga jomā pētījumu skaits regulāri pieaug, daļa paradumu vēl aizvien nav zinātniski pierādīti.
Lai gan biohakings ar dažādiem citiem nosaukumiem eksistējis jau gadsimtiem ilgi (galu galā gavēšana arī tāda pati intervālā ēšana vien ir), šis termins ieguvis īpašu popularitāti tieši pēdējo dekāžu laikā. Pateicoties dažādām tehnoloģijām un novērošanas ierīcēm, kā arī plašam pieejamās informācijas klāstam, mēs, iespējams, pat neapzinoties jau daļēji nodarbojamies ar biohakingu. Ja tev ir savs viedpulkstenis, kurā tu regulāri aplūko savu pulsu, miega kvalitāti vai enerģijas līmeni, jā, tu arī ievēro biohakinga principus!
Kā tas strādā?
Svarīgākais biohakinga pamatprincips ir padziļināti ieklausīties savā ķermenī, jo tas vislabāk zina, kas nepieciešams. Iespējams, tas vēlas intervālo ēšanu (fastingu) ievērot pilnas 24 stundas, pilnvērtīgi ēdot tikai vienreiz dienā. Iespējams, tas nespēj kārtīgi atpūsties, tāpēc kvalitatīvam miegam nepieciešams naktī fonā klausīties konkrētu frekvenci. Iespējams, tam enerģijai nepieciešami dažādi vitamīni, tāpēc vērts apsvērt uztura bagātinātājus.
Līdzīgi kā tradicionāla veselīga dzīvesveida piekritēji, arī biohakinga entuziasti augstu vērtē fiziskās aktivitātes. It kā gan pastaigas, gan skriešana, gan sporta zāles apmeklēšana nodrošina stiprākus muskuļus un labāku fizisko izturību, tomēr biohakings lielāku uzsvaru liek uz smadzeņu darbību, iesakot izvēlēties tādas fiziskās aktivitātes, kas papildus parūpējas arī par prāta asināšanu. Labs piemērs ir teniss vai dejas, kur paralēli fiziskai aktivitātei nepieciešams arī darboties stratēģiski, atcerēties soļus un plānot nākamās kustības. Arī uztura ziņā biohakings paliek pie tradicionālām vērtībām – diemžēl biohakinga diēta nebūs tā, kas pateiks, ka ir labi lietot daudz cukura, ogļhidrātu un alkohola. Taču tā ir daudz brīvāka gaļas un dārzeņu patēriņa jautājumos, uzstājot tikai uz augstu olbaltumvielu patēriņu.
Tomēr biohakings ir kas daudz vairāk par ierasto “sportot un veselīgi ēst ir labi” naratīvu. Tas darbojas ar visām ķermeņa maņām. Piemēram, redzes maņai ir ļoti svarīgi sinhronizēt gaismas izmaiņas ar vēlamo ķermeņa reakciju – no rītiem, lai organisms pamostos, maksimāli uzturēties gaismā, savukārt stundu pirms miega limitēt apgaismojumu, lai organisms saprastu, ka tam ir jāguļ. Ar līdzīgiem paradumiem nodarbojas ceļotāji, kam paredzēti ilgi lidojumi ar laika zonu maiņām. Svaigai ādai un možākai sajūtai ieteicamas arī sarkanās gaismas terapijas, kuras arvien biežāk piedāvā dažādos skaistumkopšanas un labsajūtas salonos.
Pasaules piemērs
Viena no slavenākajām biohakinga fanēm ir poļu izcelsmes austrāliete Agija Lela (Aggie Lal), kas ir arī uzņēmuma Biohacking Bestie dibinātāja un grāmatas Biohack Like a Woman (Biohako kā sieviete) autore. Viņa iemantojusi pasaules slavu, pateicoties saviem biohakinga padomiem par uzturu, svara zaudēšanu un citām sievietēm aktuālām tēmām. Agija atšķirībā no citiem biohakinga pārstāvjiem fokusējas uz biohakingu tieši no sievietes prizmas. Mēnešreižu cikla ietvaros mainās dažādu hormonu un minerālvielu saturācija ķermenī, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi sekot līdzi organisma sajūtām visa cikla laikā un rīkoties atbilstoši, lai neatkarīgi no hormonālajām svārstībām saglabātu augstu enerģijas līmeni.
Agijas viedoklis ir, ka biohakings nav dārgs. Tam ir jābūt finansiāli pieejamam un sasniedzamam ikvienam. Aukstās dušas un peldes, sazemēšanās ar dabu, dzeramā ūdens papildināšana ar jūras sāli vai dažādiem minerāliem – tie visi ir relatīvi lēti veidi, kā biohakingu ieviest ikdienā un labāk sajust savu ķermeni. Mazliet sarežģītāks un dārgāks gan ir Agijas ieteiktais uzturs, kas aicina pamatā pārtikt no dabiskiem un nepārstrādātiem produktiem, gaļas un fermentētiem ēdieniem. Dārzeņus un augļus varbūt vēl iespējams katram izaudzēt savā mazdārziņā, tomēr iegādāties dzīvnieku izcelsmes produktus no mājlopiem, kuri baroti tikai ar zāli (tas esot svarīgs biohakinga elements zarnu veselībai), ir gan izpētes tempam, gan maciņam nedraudzīgs risinājums. Tomēr Agijai ir svarīgi ne tikai tas, ko viņa ēd, bet arī secība. Cukura līmeņa stabilizācijai viņa iesaka katru ēdienreizi sākt ar šķiedrvielām bagātu sastāvdaļu, tad turpināt ar olbaltumvielām un taukvielām.
Tas, ko lietojam uzturā, arī atstāj savus nospiedumus mūsu sejā un augumā. Sejas ādas uzlabošanai ieteicams uzturā lietot dažādus antioksidantus, lai mazinātu iekaisumu, kolagēnu un omega-3 saturošas vielas. Arī ārējos ādas kopšanas jautājumos biohakings atturas no tradicionālās kosmētikas un dažādiem dārgiem, ķīmisku sastāvdaļu pilniem krēmiem, tā vietā atbalstot dabas produktus. Medus, alveja un zaļā tēja ir klasiskas, no dabas nākušas sastāvdaļas, kas bieži sastopamas arī Agijas ieteikumos.
Taču biohakingā ir viena laba ziņa tām dāmām, kuras nav ilgas skriešanas fanes. Agija māca, ka īsi un intensīvi spēka treniņi organismam ir daudz vērtīgāki par gariem un izstieptiem kardio treniņiem. Taču jāņem vērā, ka sportošanas limiti un iespējas katrai sievietei mainās atkarībā no konkrētā mēnešreižu cikla posma. Ja ovulācijas laikā šķiet, ka vari gāzt kalnus, noskriet maratonu vai pacelt rekordlielus svarus, tad luteālās fāzes laikā pirms mēnešreižu sākuma ir raksturīgs enerģijas zudums.
Latvijas biohakinga entuziastu ieteikumi
Biohakings kļūst arvien populārāks arī Latvijā. Ar savu pieredzi un ieteikumiem, kā uzsākt aizraušanos ar biohakingu, dalās modes dizainere Natālija Jansone un uzņēmēja, satura veidotāja Linda Krūze.
Natālija Jansone: nepārtraukti izglītojos un meklēju jaunus biohakinga ieradumus
“Mans tētis bija ķirurgs, un māsa ir ārste, un es jau no mazotnes interesējos par to, kāpēc daži cilvēki daudz slimo, bet citi – ne. Kad iedziļinājos psihosomatikā, tas viss pakāpeniski kļuva par manu hobiju. Es vēl aizvien turpinu izglītoties, daudz lasu un klausos par smadzeņu darbību. Ar biohakingu vairāk aizraujos nevis skaistuma dēļ, bet gan tāpēc, lai labi justos un nodzīvotu ilgu mūžu. Ja veselīgs dzīvesveids ir par savas veselības saglabāšanu un uzturēšanu ilgtermiņā, tad biohakings atbild par sevis uzlabošanu, reģenerāciju un attīstību, sasniedzot labāko iespējamo sevis versiju. Nezinu, kāda es būtu, ja to visu nedarītu.
Mana pirmā saskarsme ar biohakingu bija tieši intervālā ēšana. Intervālo ēšanu ievēroju jau kopš tik seniem laikiem, kad terminu “fastings” vēl neviens neizmantoja, – jau vairāk nekā desmit gadus. Es ēdu vienreiz dienā, tikai vakaros. Pie šāda ēšanas ritma nonācu dabiski – dažreiz nebija laika, citreiz pieķēru pati sevi pie domas, ka pēc paēšanas gribas tikai gulēt un atslābināties. Pirms intervālās ēšanas mans svars arī regulāri mainījās, tagad vairs ne. Man tas der, taču, protams, tas ir individuāli. Arī senie grieķi ēda tikai vakaros, un viņiem bija ļoti daudz enerģijas. Taču vakaros es tiešām ēdu daudz, tad nekādas badošanās vairs nav! Ja man kaut kas ļoti garšo, apēdīšu arī divas porcijas. Vienīgi cenšos izvairīties no cukura, vairs nelietoju arī alkoholu. Olbaltumvielas, tostarp gaļa, ir pati svarīgākā manā uzturā, vēl neesmu atradusi tik daudz augu, lai aizstātu savas olbaltumvielu vajadzības. Vienā vakarā varu apēst pat 300 līdz 500 gramu gaļas!
Regulāri patērēju dažādus uztura bagātinātājus, pievēršot uzmanību to formai, lai tie ātrāk uzsūktos organismā. Taču daudz kas ir atkarīgs no mūsu pašu ticības. Es ticu, ka cilvēks var nodzīvot daudz garāku mūžu, nekā šobrīd šķiet. Ticu, ka, atkāpjoties no sabiedrības uzstādītajiem vecuma rāmjiem, mēs arī varam ilgāk justies jauni. No rīta pēc ikdienišķās rīta kafijas iedzeru probiotiķus ar gaileņu pulverīti. Reizēm arī pievienoju krustnagliņu eļļu, dzeru arī dažādus peptīdus.
Arī skaistumkopšanā man ļoti patīk dažādi dabiskie produkti. Latvijā ir daudz ezeru un purva dūņu, kas tiek izmantotas kosmētikā. Taču man ļoti patīk arī dažādi skaistumkopšanas gadžeti, piemēram, infrasarkanā lampa – man tāda ir arī mājās. Apmeklēju arī floutinga procedūras, kuru laikā relaksējos ļoti sāļā ūdenī. Līdz ar infrasarkanās gaismas procedūrām uzturā lietoju spirulīnu, jo tā ir jutīga pret gaismu. Katru rītu stāvu uz naglu dēlīša, kā arī izmantoju dziedošās bļodas – stikla traukus, kas pie pieskāriena rada citas frekvences skaņu. Skaņa vispār man ir ļoti svarīga, cenšos arī gulēt, kamēr fonā skan 432 hercu frekvences tonis. Skaņas nodrošināšanai telefonā var atrast konkrētu aplikāciju, taču mani ilgu laiku māca šaubas, vai telefona skaļrunis skaņu neizkropļo. Taču vienā mūzikas veikalā notestēju pret kamertoni, un tā skaņa bija precīzā frekvencē! Frekvences ir dažādas: cita nomierina, savukārt cita dod enerģiju.
No fiziskām aktivitātēm nodarbojos ar vēderdejām, reizēm – ar jogu. Dejas man ļoti patīk! Tie treniņi iedarbina visus iespējamos muskuļus un palīdz aktivizēt citus neironus. It kā tā ir tikai fiziska aktivitāte, taču šķiet, ka tā aktivizē arī abas smadzeņu puslodes. Cik nu brīvais laiks atļauj, apmeklēju arī pirti, katru nedēļu darbojos arī ar osteopātiju, lai pārbaudītu savu stāju. Veikt dažādus vingrinājumus bez stājas salabošanas ir tikai taisnākais ceļš uz dažādām traumām.
Ar tādām viedierīcēm kā pulksteņiem vai gredzeniem gan es neaizraujos. Man šķiet, ka tie mani padarīs nervozu. Ieraudzītu, ka man ir augsts stresa līmenis vai pulss pārāk ātrs, un es uztrauktos vēl vairāk. Biohakinga paradumu uzsākšanai ieteiktu sākt ar apzinātu elpošanu, pastaigām ar basām kājām un 432 hercu frekvences klausīšanos miegā – tie ir bezmaksas un ikdienā viegli ieviešami paradumi. Aizturot elpu uz dažām sekundēm un tad to spēcīgi izpūšot, uzlabojas smadzeņu darbība.”
Linda Krūze: gribu veselīgas un piepildītas vecumdienas
“Ar biohakingu sāku nodarboties pirms vairāk nekā pieciem gadiem, kad iegādājos Oura Ring gredzenu ar mērķi padziļināti izprast miegu un ķermeņa reakciju uz maniem paradumiem pirms gulētiešanas – kas notiek, ja pamainu istabas apgaismojumu, ja pirms gulētiešanas iedzeru glāzi vīna, kā arī tamlīdzīgi. Pirms diviem ar pusi gadiem pabeidzu biohakinga kursus pie Agijas Lelas (Aggie Lal), un tad mans biohakinga ceļojums sākās pa īstam.
Nesen arī saņēmu autoimūnās saslimšanas diagnozi, kas mani motivē pētīt šos jautājumus vēl padziļinātāk, mainīt paradumus un meklēt risinājumus. Organisms bieži vien pats nojauš, ka tam kaut kas kait, arī savā gadījumā es pati nojautu un “biohakoju” savu diagnozi, taču vienmēr ir ļoti svarīgi konsultēties ar ārstu. Es arī daudz izmantoju mākslīgā intelekta rīkus, lai meklētu rakstus un pētījumus par tieši savam veselības stāvoklim aktuālajām tēmām. Esmu mākslīgajam intelektam augšupielādējusi visu informāciju par sevi, analīžu rezultātus, miega paradumus, un tad tas spēj atrast visu man piemēroto literatūru. Manuprāt, biohakings ir par izzināšanu un pētīšanu, kas strādā tieši tev. Neķert katru fitnesa tendenci, bet pamazām pārbaudīt uz savas ādas. Tomēr tas nekādā gadījumā neaizstāj ārsta konsultāciju, iespējams, pat dažādu ārstu viedokļus, lai noskaidrotu problēmu cēloni un risinājumu.
Papildus citiem uzziņas materiāliem man ļoti nozīmīga bija grāmata Kāpēc mēs guļam?. Pēc tās izlasīšanas es arī pamazām sāku ieviest savu rīta rutīnu. Ironiskā kārtā rīta rutīna sākas jau iepriekšējā vakarā – gulētiešanas laiks un neliela meditācija pirms gulētiešanas ir ļoti no svara. Kādas 10–15 minūtes paguļu ar kājām gaisā vai uz Pranamat adatu paklājiņa, lai nomierinātu ķermeni pirms gulētiešanas, iedzeru magnija uztura bagātinātājus. Vēlamā gadījumā logus nosedz gaismu izolējoši aizkari, istaba ir vēsa, 18 grādu temperatūrā. No rīta vispirms iedzeru ūdeni ar elektrolītiem vai šķipsniņu sāls un tad pusstundas laikā cenšos ar basām pēdām iziet ārā, lai iegūtu dienas gaismu un organisms saprastu, ka ir iesācies dienas un darīšanas režīms. Rīta saules gaisma veicina dabisku kortizola pieaugumu – veselīgu signālu ķermenim, ka jāmostas. Ziemā pietiek kaut ar minūti basām pēdām sniegā, bet siltākā laikā var ārā pavadīt pat pārdesmit minūtes. Pēc šīm pauzēm vairs nav vajadzības dzert kafiju – to var dzert garšas pēc, taču organisms to noteikti neprasīs enerģijas kompensācijai. Pēc savienošanās ar dabu kaut uz šīm pāris minūtēm ir laiks sev. Man vislabāk patīk domu un dienas plānu pierakstīšana, lai fokusētu savu prātu, taču citiem patīk meditēt, apzināti elpot, pavingrot vai palasīt kādu grāmatu. No rītiem arī dzeru tā saucamo Bulletproof kafiju, melnu kafiju papildinot ar MCT eļļu, gī sviestu un kolagēnu. Tas pabaro organismu un smadzenes, palīdz fokusēties.
Sievietēm, kas vēlas ikdienā ieviest biohakingu, noteikti ir jāsāk ar hormonālo izmaiņu izpēti un izpratni par to, kas notiek katrā cikla fāzē. Tik liela daļa sieviešu vispār nezina, kas ar viņām notiek, un visu pieņem kā normu. Svarīgi atcerēties, ka sievietes nav vienkārši mazi vīrieši – kas der viņiem, ne vienmēr der mums –, taču daudzi pētījumi ir veikti tieši ar vīriešu dalību. Tas redzams arī dažādos biohakinga elementos, piemēram, tik vērtīgajā kontrastu terapijā. Aizraujoties ar ledus peldēm, sievietēm nepieciešama siltāka ūdens temperatūra nekā vīriešiem, lai sasniegtu tos pašus kontrasta rezultātus. Arī pirtiņa ir ļoti vērtīga.
Mani lielākie biohakinga ieguvumi ir enerģija un iespēja palīdzēt ķermenim atjaunoties pēc lielākas slodzes. Man vēl ir ejams tāls ceļš, lai sakārtotu savu veselību, bet es beidzot pievēršu padziļinātāku uzmanību savām analīzēm un mēģinu saprast rezultātu cēloni, testēju dažādus veidus, kā tos uzlabot. Es gribu nodzīvot dzīvi ar enerģiju. Lielākā laime vecumdienās man būtu piedzīvot dzīvi, ceļojot, darbojoties, esot labai sievai un mammai, bet tam ir nepieciešama enerģija un veselība, un biohakings palīdz par to preventīvi rūpēties.
Lai praktiski ieviestu biohakingu ikdienā, es primāri ieteiktu sākt ar attiecīgo literatūru. Noteikti nevajag ķerties pie visiem biohakinga paradumiem pēc kārtas, bet pamazām atrast to, kas der. Manuprāt, pirmais vienkāršākais ieradums ir iesākt rītu ar basām kājām dabā, svaigu gaisu un gaismu. Veselīgais dzīvesveids arī ļoti labi iet roku rokā ar biohakingu. Var ikdienā ieviest garākas pastaigas, piemēram, uz un no tālākas pusdienu vietas. Ceļojums biohakinga pasaulē ir nebeidzams – jo vairāk tu interesējies, jo aizraujošāk kļūst. Iespējas ir bezgalīgas: no savienošanās ar dabas ritmiem pavisam ātri var nonākt sarkano gaismu terapijas, miega matraču ar temperatūras regulāciju, skābekļa kabīņu, elpošanas tehniku, ledus vannu un viedierīču pasaulē. Jo vairāk uzzini, jo skaidrāks kļūst fakts, ka varam dzīvot labāk, dziļāt un apzinātāk. Tā nav tikai tendence, bet gan iespēja pārņemt atbildību par savu labsajūtu un enerģiju.”
Lindas ieteikumi biohakinga uzsākšanai:
Alisas Vitti grāmata Woman Code
Agijas Lelas aplikācija Bestie
Alisas Vitti grāmata In the FLO
Raidieraksts Huberman Lab
Raidieraksts The Diary of a CEO
Metjū Volkera grāmata Kāpēc mēs guļam?
Deiva Esprija grāmata Smarter Not Harder