Maksims Galkins izstāsta, kas patiesībā notika Jūrmalā: "Pamodos - ģipsis!"
Kliedējot daudzo fanu satraukumu par estrādes mākslinieka Maksima Galkina veselību, viņš pats nācis klajā ar skaidrojumu, kas tad īsti notika Jūrmalā. "Pamodos - ģipsis!" citējot daudziem zināmo frāzi no senas padomju filmas, ar sev raksturīgo vieglo humoru paskaidro komiķis.
Pēc publiski izskanējušajām ziņām, ka automašīna Jūrmalā ir notriekusi Maksimu Galkinu, viņš ierakstījis video, kurā izskaidro notikušo. Estrādes mākslinieks, kurš kopā ar ģimeni kā ik vasaru dzīvo Jūrmalā, devies savā iecienītajā izklaidē - ar velosipēdu braucis pa kādu no kūrotpilsētas ieliņām. Tur notikusi sadursme - no sānu ieliņas nebremzējot izbraukusi automašīna, un Galkins tajā ietriecies. Galkins precizē, ka braucis, ievērojot visus noteikumus, - viņam ir bijis galvenais ceļš, savukārt auto izbraucis no sānu ielas. Nav arī lietojis alkoholu - analīzes uzrādījušas, ka asinīs ir nulle promiļu.
Galkins videokadrā atrāda pēc sadursmes ieģipsēto roku un mierina skatītājus, ka viss ir kārtībā - viņš turpina koncertēt. Latvijā šovasar jau ir notikuši četri koncerti, un priekšā vēl daudzi koncerti Latvijā un arī Lietuvas pilsētā Palangā. "Esmu dzīvs un vesels, cerams, izveseļošos," viņš saka, aicinot skatītājus nākt uz koncertiem.
7. augustā Dzintaros notika pirmais no Maksima Galkina šogad plānotajiem Jūrmalas koncertiem. Pēc tā viņš publicēja koncerta video un paldies saviem uzticamajiem klausītājiem. Cilvēki komentāros turpina rakstīt pateicības vārdus un novēl māksliniekam veselību. Otrs Galkina koncerts Dzintaros notiks jau šovakar, 8. augustā.
Jau vēstīts, ka pēc Krievijas invāzijas Ukrainā Galkins ar Pugačovu un bērniem pameta Krieviju, pārceļoties uz Izraēlu, taču ik vasaru mēdz uzturēties arī Latvijā. Par Kremļa diktatora Vladimira Putina agresijas nosodīšanu Galkins dzimtenē ir atzīts par “ārvalstu aģentu” un viņu pastāvīgi aprej “Z patrioti”.
Alla Pugačova un Maksims Galkins apmeklē «Laima Rendezvous Jūrmala». 28.07.2023.
