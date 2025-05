Aiz propagandas priekškara: Lielā Tēvijas kara turpinājums un cīņa pret nacismu

Krievu vēstījumos par 9. maiju dominējošais naratīvs bija par to, ka cīņa ar nacismu vēl nav beigusies un Krievija atkal cēlusies cīņai pret to. Pirms kāda laika Solovjovs pauda, ka "mēs piespiedu kārtā izārstēsim Eiropu no nacisma sērgas". Putins savā uzrunā 9. maijā Sarkanajā laukumā teica, ka notiekošā parāde ir apņēmības demonstrēšana Krievijas gatavībai aizstāvēt savas nacionālās intereses.