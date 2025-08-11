Traģiski gājis bojā Rīgā dzīvojošais režisors Jurijs Butusovs
63 gadu vecumā miris krievu teātra režisors Jurijs Butusovs. Pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā viņš pameta Krieviju un pēdējā laikā ar ģimeni dzīvoja Rīgā. Nāve režisoru pārsteidza Bulgārijā.
Par pazīstamā krievu teātra režisora Jurija Butusova nāvi ziņoja aktrise Varvara Šmıkova un režisors Aleksandrs Moločņikovs. Vēlāk kļuva zināms, ka viņš noslīcis jūrā Bulgārijā.
Kā pastāstīja Vahktangova teātra direktors Kirils Krocks medijam RBK, režisors gājis bojā atpūtas laikā ar ģimeni. "Viņš devās peldēties jūrā, atpūtās ar ģimeni Bulgārijā, bija viegls vējš ar viļņiem, netika galā ar tiem un noslīka. Cik absurda nāve," teica Krocks.
Butusova nāvi apstiprināja arī "Tautu teātra" mākslinieciskā vadītāja vietnieks Romans Doļžanskis: "Diemžēl, tā nav kļūda. Devās jūrā. Vilnis viņu nogāza un aizrāva. Aizrāva prom no mums visiem. No ģimenes. Tas notika Sozopolē. Miesas atrada Burgasā."
Atvadas no Butusova notiks Maskavā, bet bēres paredzētas Sanktpēterburgā, ziņo TASS, atsaucoties uz režisora atraitni.
Pēdējo laiku režisors dzīvoja Rīgā kopā ar sievu un diviem bērniem, kur Rīgas Krievu teātrī (Mihaila Čehova vārdā nosauktajā teātrī) iestudēja izrādi "Gogolis. Portrets". Šogad viņš apsvēra iespēju pieņemt pastāvīgu darba piedāvājumu Bulgārijā.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris jau ir izteicis līdzjūtību savos sociālo tīklu kontos: "Apbrīnojama talanta cilvēks, principiāls un kaislīgs, īsts mākslinieks un iedvesmojošs līderis... Radošā drosme un erudīcija ļāva Jurijam Butusovam žonglēt ar kodiem un nozīmēm, radot neparastas, daudzdimensionālas un daudzslāņainas izrādes, kuras bija interesanti atšķetināt un sajust – tās piedāvāja dialogu gan prātam, gan sirdij. Mūsu teātrī Jurijs Butusovs paspējis iestudēt tikai vienu izrādi - "Gogolis. Portrets", un tā bija unikāla pieredze mūsu aktieriem un skatītājiem."