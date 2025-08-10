Elīna Didrihsone.
Slavenības
Šodien 16:47
"TikTok" stāsts: darbinieks mēģina padzīt pliku sievieti no teritorijas… izrādās, tā ir Elīna Didrihsone
Uzņēmums SIA “RIAS” platformā “TikTok” dalījies ar komisku stāstu par sociālo tīklu satura veidotājas un uzņēmējas Elīnas Didrihsones fotosesiju.
Video tiek stāstīts, ka darba laikā kāds darbinieks nevarēja turpināt pildīt savus darba pienākumus, jo kāpai uz augšas “stāvējusi plika sieviete stāvoklī, nokrāsojusies pelēkā krāsā, kopā ar kaut kādu vīrieti”.
@sia.rias Ko tu domā par šo Didrihsones stāstu?🫣 Ieraksti komentāros! #didrihsone #slavenība #slavenības ♬ original sound - RIAS
Darbinieks, kurš nepārzina labi latviešu valodu, centies, kā varējis, pāri padzīt no laukuma, taču viņi turpinājuši bildēties un pat mēģinājuši kaut ko iebilst. Tikai beigās atklājies, ka sieviete ir Elīna Didrihsone.
Video noslēgumā runātājs ar humoru piebilst: “Ja esat slavenība un gribat nofočēties pliks, brauciet uz Lilastes karjeru.” Komentāros cilvēki ir ļoti ataucīgi, un daži jau raksta, ka brauks.