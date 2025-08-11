VIDEO: atklātas jaunas ziņas par traģisko negadījumu uz Ventspils šosejas, kur kravas auto nāvējoši notrieca gājēju
Aizvadītajā dienā kravas automašīna uz Ventspils šosejas pie Pūres nāvējoši notrieca gājēju.
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sniegto informāciju svētdien plkst.16.46 glābēji saņēma informāciju, ka Tukuma novada Pūres pagastā ir noticis ceļu satiksmes negadījums un tā rezultātā zem kravas automašīnas atrodas iespiests cilvēks. Notikuma vietā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi konstatēja cilvēka nāvi, savukārt ugunsdzēsēji glābēji personu atbrīvoja. Notikuma vietā sakārtota ceļa braucamā daļa.
Kā norāda Valsts policija, ceļu satiksmes negādījumā bojā gāja kāds 1994. gadā dzimis iedzīvotājs. Sadursmes brīdī viņš atradās uz ceļa braucamās daļas. Likumsargi informē, ka par notikušo sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Kā norāda "Latvijas valsts ceļi", negadījums notika uz Ventspils šosejas A10 aptuveni 87.kilometrā pie Pūres, un negadījumā dēļ minētajā ceļa posmā tika īslaicīgi bloķēta satiksme. Aizvadītajā dienā ceļu satiksmes negadījumos kopumā cieta 7 cilvēki, kuru vidū divi bija gājēji.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja trīs vadītājus - divus Zemgalē un vienu Kurzemē, bet Rīgas reģionā aizturēts vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Visi četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 243 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 16 autovadītāji, Vidzemē - 88, Kurzemē - 62, Latgalē - 58, bet Zemgalē - 19 transporta līdzekļu vadītāji. Četri vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.