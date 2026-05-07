Ruks: neraugoties uz šūnu apraides brīdinājumiem, Latgalē “dzīve kūsāja”
Neraugoties uz izplatītajiem šūnu apraides paziņojumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Latgalē "dzīve kūsāja" un cilvēki turpināja pārvietoties ikdienas režīmā, ceturtdien pēc Krīzes vadības sēdes žurnālistiem atzina Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis informēja, ka aizvadītajā naktī plkst. 3.32 saņemta informācija par dzirdētu sprādzienu Rēzeknē, Rīgas ielā. Apsekojot teritoriju Rīgas ielā, Atbrīvošanas alejā un Viļānu ielā nekādi bīstami faktori vai sprādzieni netika konstatēti.
Plkst. 4.32 saņemts izsaukums uz Komunālo ielu, kur bojāti naftas produktu uzglabāšanas rezervuāri. Atbilstoši algoritmam plkst. 4.09 saņemts pieprasījums izplatīt šūnu apraides paziņojumu Ludzas un Balvu novados. Ziņojums izplatīts 28 sekunžu laikā.
Plkst. 4.43 saņemts uzdevums izsludināt brīdinājumu Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Ziņojums izsūtīts 63 sekundēs. Paziņojums par apdraudējuma beigām izplatīts plkst. 8.20.
Visi trīs šūnu apraides paziņojumi izplatīti arī "112.lv" lapā un lietotnē, turklāt nav pazīmju, ka šīs vietas nebija pieejamas sabiedrībai.
Savukārt Ruks atkārtoti aicināja sabiedrību ievērot šūnu apraides paziņojumos noteiktos ierobežojumus un sekot tiem līdzi.
"Vairāk nekā četras stundas šūnu apraide bija spēkā, bet mēs redzējām, ka tā dzīve kūsāja, cilvēki turpināja pārvietoties ikdienas režīmā," teica Ruks.
Ruks arī informēja, ka pēc drona ietriekšanās naftas produktu rezervuārā ierobežota notikuma vieta un ieradušies eksperti. Informācijas apmaiņa starp dienestiem bijusi laba, lai gan situāciju sarežģījis fakts, ka informācija ienāk no daudziem avotiem vienlaikus, tāpēc dienestiem jāspēj tajā orientēties.
Tāpat vienlaikus bija izsludināta lokāla trauksme reģionā un policija spēki tika koncentrēti iespējamiem apdraudējumiem.
Patlaban turpinās izmeklēšana kriminālprocesā par Rēzeknē nokritušo dronu. Tikai izmeklēšanas gaitā varēs pateikt drona izcelsmi.
Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.
Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts. Šis drons varētu atrasties Rēzeknes novadā.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) intervijā Latvijas Televīzijā norādīja, ka pirmšķietami pastāv iespēja, ka tie ir no Ukrainas puses uz Krieviju virzīti droni, bet tas vēl jāizvērtē.