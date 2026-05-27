Bauskā rūks motori: ar spēcīgu Latvijas jauno braucēju sastāvu startēs FIA Eiropas autokrosa čempionāta 2. posms
Jau šajā nedēļas nogalē leģendārajā Mūsas trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa un "Cross Car" čempionāta otrais posms, pulcējot Eiropas ātrākos autokrosa pilotus. Īpaši nozīmīgs šis posms būs Latvijas autosportam – starptautiskajā konkurencē uz starta desmit spēcīgi pašmāju braucēji, no kuriem debiju piedzīvos seši.
Pasākuma organizators Jānis Bergs uzsver, ka šis gads Latvijas sportistiem ir īpašs: “Šoreiz uz starta redzēsim desmit Latvijas braucējus un viņi visi ir ļoti spēcīgi. Ceram vismaz uz trim pjedestāliem. Domāju, ka līdzjutējiem šeit pat nav izvēles - ir jābrauc atbalstīt savējos, jo šis ir gada lielākais autokrosa notikums Latvijā. Sagaidāma patiešām jaudīga atmosfēra. Esam nopietni strādājuši arī pie skatītāju tribīņu atjaunošanas, lai sacensību vērošana būtu vēl ērtāka un baudāmāka. Arī laikapstākļi solās būt vasarīgi, būs iespēja gardi paēst un izbaudīt īsto autokrosa romantiku. Visi laipni gaidīti sestdien un svētdien Mūsa Raceland trasē uz leģendāro FIA Eiropas autokrosa čempionāta posmu.”
Latvijas sportistu pārstāvniecība šogad būs īpaši kupla - dažādās klasēs uz starta stāsies gan pieredzējuši pašmāju braucēji, gan vairāki daudzsološi debitanti. "Cross Car" klasē Latviju pārstāvēs Roberts Rumbenieks, Niks Apfelbaums un Markuss Ūtēns, "Buggy 1600" klasē startēs Andris Kulikovskis, bet "Super Buggy" ieskaitē sacentīsies Ervīns Grencis un Māris Līcis. Savukārt "Cross Car Junior" klasē mājinieku līdzjutēju atbalstu centīsies izmantot Jānis Kozlovskis, Everts Grava, Patrīcija Neikšāne un Klāvs Žvagins.
Par Latvijas jaunās paaudzes attīstību autosportā īpašu gandarījumu pauž arī Latvijas Automobiļu federācijas ģenerālsekretāre Linda Medne: “Eiropas autokrosa čempionāta posms Bauskā mums nozīmē daudz vairāk nekā tikai augsta līmeņa sacensības - tas ir apliecinājums daudzu gadu mērķtiecīgam darbam, lai Latvijā izveidotu vidi un sistēmu, kurā jaunie sportisti var augt un attīstīties atbilstoši Eiropas līmenim. "Cross Car Junior" klases attīstība nav bijis viegls vai ātrs process, tas prasījis neatlaidību, cilvēku iesaisti un ticību tam, ka Latvijā iespējams izaudzināt starptautiski konkurētspējīgus braucējus. Šodien mēs redzam šī darba rezultātus - ir izaugusi jaunā paaudze, kas jau tagad sevi spilgti piesaka starptautiskajā arēnā.”
Viņa īpaši izceļ jaunos braucējus Klāvu Žvaginu, Evertu Gravu, Jāni Kozlovski un Patrīciju Neikšāni, kuri šogad debitēs FIA Eiropas autokrosa čempionātā, sperot savu pirmo soli tik augsta līmeņa starptautiskajā konkurencē: “Viņi pierāda, ka Latvijas jaunieši spēj konkurēt ar Eiropas labākajiem jau ļoti agrā vecumā. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka debitēt Eiropas čempionātā viņiem ir iespēja tieši mājas trasē Bauskā. Šāda līmeņa sacensības sniedz ne tikai milzīgu pieredzi un motivāciju, bet arī stiprina pārliecību par saviem spēkiem un savu vietu starptautiskajā autosportā. Vienlaikus, tā būs iespēja Latvijas līdzjutējiem savās mājās redzēt nākamos autosporta talantus, kuru vārdi, visticamāk, jau tuvākajos gados arvien biežāk izskanēs starptautiski.”
"Cross Car Junior" klases debitants Everts Grava savu ceļu autosportā sācis jau divu gadu vecumā, dodoties līdzi vairākkārtējam Eiropas autokrosa vicečempionam Ervīnam Grencim un viņa dēliem uz sacensībām, kur vien bijis iespējams. Tieši tā radās viņa aizrautība un mīlestība pret autosportu. Sekoja pirmie braucieni ar mazo bagiju mājas pagalmā, vēlāk arī kartings, līdz dzimšanas dienā Everts saņēma dāvanu no tēta - iespēju izmēģināt "Cross Car" bagiju. “Tas man ļoti iepatikās, un tad jau sākām plānot nākamos mērķus autosportā,” stāsta Everts.
Pirms starta Bauskā jaunais sportists ir motivācijas pilns: “Mans ceļš līdz debijai Eiropas autokrosa čempionātā ir bijis gana interesants. Ar šo sportu nodarbojos jau trešo gadu, un savā otrajā sezonā, 2025. gadā, izcīnīju Latvijas autokrosa čempionāta vicečempiona titulu. Arī šī sezona iesākusies veiksmīgi, pirmajās divās sacensībās pjedestājs - izcīnīju trešo vietu Biķerniekos un uzvaru Brenguļos. Šogad startējam arī ar jauno FIA "Semog Shark" bagiju, kas sevi jau ļoti labi pierādījis, tāpēc esmu gatavs ar to doties cīņā arī Bauskā. Sajūtas pirms debijas ir neticamas – tas vienmēr bijis mans sapnis un mērķis, kas šonedēļ piepildīsies Bauskā. Darīšu visu, kas manos spēkos, lai iepriecinātu Latvijas līdzjutējus un cienīgi cīnītos ar Eiropas spēcīgākajiem braucējiem.”
Autokrosa svētkus Bauskā ar gandarījumu sagaida arī Bauskas novada pašvaldība: “Ir klāt jaunā sacensību sezona un Bauskas novada pašvaldība ar prieku sagaida kārtējo Eiropas autokrosa čempionātu leģendārajā Mūsas trasē. Esam gandarīti, ka šis starptautiskais sporta notikums pie mums pulcē augstākās klases sportistus un autosporta līdzjutējus no dažādām valstīm. Un, lai veiksme mūsu autosportistiem mājas trasē!”
Sacensību programma paredz divas spraigas dienas:
Sestdiena, 30. maijs
09:00 Iesildīšanās
10:40 1. kvalifikācijas treniņbraucieni
13:05 Iesildīšanās, nacionālās klases: Super 2000 un RWD
14:00 2. kvalifikācijas treniņbraucieni
16:20 1. kvalifikācijas treniņbraucieni, nacionālās klases: Super 2000 un RWD
17:00 1. kvalifikācijas braucieni
18:45 1. kvalifikācijas braucieni, nacionālās klases: Super 2000 un RWD
Svētdiena, 31. maijs
08:20 2. kvalifikācijas braucieni
10:00 2. kvalifikācijas braucieni, nacionālās klases: Super 2000 un RWD
10:55 3. kvalifikācijas braucieni
12:35 3. kvalifikācijas braucieni, nacionālās klases: Super 2000 un RWD
13:15 Braucēju un valstu prezentācija/ Atklāšanas ceremonija
14:00 Pusfināli
15:30 Finālbraucieni, nacionālās klases: Super 2000 un RWD
16:05 Finālbraucieni
18:20 Oficiālā apbalvošana
Sacensības noris šādās disciplīnās un klasēs:
· Bagiji: SuperBuggy, Buggy1600 un JuniorBuggy;
· Kroskarti: Cross Car (pieredzējušiem meistariem) un Cross Car Junior (nākotnes talantiem).