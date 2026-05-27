Vasaras vai ziemas laiks? Baltijas valstis ir gatavas pārtraukt pulksteņa griešanu, bet viss ir atkarīgs no viena kritērija
Baltijas valstu satiksmes ministri maijā pārrunāja Lietuvas ierosināto jautājumu par pāreju no sezonālās pulksteņa griešanas.
Lai gan Latvija, Lietuva un Igaunija konceptuāli atbalsta pāreju uz pastāvīgu vasaras laiku, lēmuma pieņemšanā svarīgs faktors būs Somijas pozīcija.
Satiksmes ministrs Atis Švinka, izklāstot Latvijas nacionālo pozīciju, uzsvēra, ka Baltijas valstīm nepieciešama vienota pieeja, jo, piemēram, Valkai un Valgai nevar pastāvēt divi dažādi laika joslu režīmi, ziņo LSM+.
Latvija atbalsta pāreju uz pastāvīgu vasaras laiku kā jaunu standarta laiku. Ar šādu pozīciju un pāreju uz pastāvīgu vasaras laiku konceptuāli piekrīt arī Lietuvas un Igaunijas atbildīgie ministri.
Tajā pašā laikā Satiksmes ministrija norāda, ka svarīgs faktors ir vēl vienas valsts pozīcija, jo Igaunijai ir svarīgi saglabāt vienotu laika joslu ar Somiju. Pašlaik Somija atbalsta pastāvīgu ziemas laiku.