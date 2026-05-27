Brīdis, kad tikai brīnums ļāva izvairīties no potenciāli traģiskas avārijas (ekrānuzņēmums no video)
Šodien 19:53
Raiskuma pagastā autovadītājs gandrīz izraisa smagu avāriju un mierīgi aizbrauc. VIDEO
Sociālajos tīklos publicēts video no Cēsu novada Raiskuma pagasta, kurā pirmdien kāds autovadītājs gandrīz izraisīja smagu sadursmi, bet pēc tam vienā mierā brauca tālāk.
Vietnē "sadursme.lv" publicētajā video kāds nevērīgs autovadītājs šķērsoja krustojumu, neievērojot zīmi "Dodiet ceļu", un viņa automašīnā lielā ātrumā gandrīz ietriecās pa galveno ceļu braucošais auto.
Bīstamās situācijas vaininieks pēc vienas automašīnas palaišanas krustojumā izbrauca uz galvenā ceļa, kur tobrīd tam strauji tuvojās cita automašīna. Tikai par mata tiesu izdevās izvairīties no smagas sadursmes, pa galveno ceļu braucošās automašīnas vadītājs šokēts piestāja ceļmalā, kamēr vaininieks mierīgi aizbrauca tālāk.