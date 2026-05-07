Latvijas gaisa telpā fiksēti vismaz trīs dronu incidenti; par dronu izcelsmi secinājumus izdarīt vēl pāragri
Pēc vairāku dronu ielidošanas Latvijas gaisa telpā Nacionālie bruņotie spēki (NBS) turpina pārbaudīt notikušā apstākļus un meklēt iespējami avarējušus bezpilota lidaparātus. Fiksēti vismaz trīs incidenti, taču precīza informācija vēl tiek pārbaudīta.
Saistībā ar dronu ielidošanu Latvijas gaisa telpā fiksēti vismaz trīs šādi incidenti, taču fakti vēl tiek pārbaudīti, preses konferencē informēja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotā Štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos, brigādes ģenerālis Egils Leščinskis.
Viņš norādīja, ka turpinās meklēšanas darbi vietās, kur potenciāli varētu būt avarējuši bezpilota lidaparāti.
Tāpat, reaģējot uz gaisa apdraudējumu, nekavējoties tika aktivizētas NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas lidmašīnas, kas vairāku stundu garumā patrulēja gaisa telpā Latvijas austrumu pierobežā.
Leščinskis skaidroja, ka ieroči pret droniem netika izmantoti, jo nebija iespējams pilnībā pārliecināties, ka šāda rīcība neradītu risku iedzīvotājiem vai infrastruktūrai.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds norādīja, ka viena no versijām ir tāda, ka tie varētu būt droni, kas raidīti no Ukrainas uz mērķiem Krievijas teritorijā. Arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis uzsvēra, ka pagaidām ir pāragri izdarīt secinājumus par dronu izcelsmi un to iespējamo mērķi.
Tāpat preses konferencē tika norādīts, ka šūnu apraides brīdinājums par ceturtdien notikušo drona incidentu naftas produktu uzglabāšanas objektā Rēzeknē iedzīvotājiem tika izsūtīts tikai pēc tam, kad incidents jau bija noticis. Atbildīgās institūcijas sola šo situāciju izvērtēt.
Kozlovskis arī norādīja, ka daļa iedzīvotāju turpināja ikdienas gaitas un nepievērsa pietiekamu uzmanību šūnu apraides brīdinājumā norādītajam. "Nekas neliecināja, ka cilvēki būtu palikuši telpās un aizvēruši logus."
Patlaban turpinās izmeklēšana kriminālprocesā par Rēzeknē nokritušo dronu. Tikai izmeklēšanas gaitā varēs pateikt drona izcelsmi.
Jau ziņots, ka agrā ceturtdienas rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem divi nokrituši. Viens nogāzies Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, bet otrs nokritušais lidaparāts vēl tiek meklēts.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.