Iekšlietu ministrs: Droni pirmšķietami nav bijuši mērķēti uz konkrētiem objektiem
Saistībā ar dronu incidentiem Latvijā terorisma draudi netiek saskatīti, norādīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Viņš norādīja, ka dienesti patlaban meklējot otru nogāzušos dronu. Tas, pēc dienestu rīcībā esošās informācijas, varētu būt nokritis nomaļā un neapdzīvotā vietā Rēzeknes novadā.
Saistībā ar dronu incidentiem Latvijā terorisma draudi netiek saskatīti, turklāt droni pirmšķietami neesot bijuši mērķtiecīgi virzīti uz konkrētiem objektiem. Ministrs nevarēja komentēt, vai tie bija Ukrainas droni.
Tāpat Kozlovskis informēja, ka Valsts drošības dienests strādā pastiprinātā režīmā.
Jau ziņots, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem divi nokrituši.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 VUGD Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu.
Pirms plkst. 9 dienesti izplatīja paziņojumu, ka ceturtdienas rītā Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies.