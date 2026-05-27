VIDEO: Krievijas ministrs tikšanās laikā ar Putinu sajauc viņa vārdu
Nikolaja Patruševa dēls ieradās pie Putina ar ziņojumu par lauksaimniecības nozari un kļuva par izsmiekla objektu dēļ neparasta uzrunas veida pret Kremļa vadītāju.
Sociālo mediju lietotāji izsmej Putina tikšanos ar premjerministra vietnieku Patruševu. Video kadros tiek apspriests Krievijas lauksaimniecības sektora stāvoklis. Pirms sarunas sākuma Patruševs, uzrunājot Kremļa vadītāju, nosauca viņu par "Pal Laič", nepareizi izrunājot Putina vārdu un otro vārdu.
Arī krievu politologs un blogeris Iļja Remeslo, kurš nesen strādāja pie Kremļa darba kārtības, bet ir kļuvis par Putina kritiķi, komentēja šo epizodi. "Pal Laič vai kā citādi viņš sauca vadītāju? Lai nu kā. Sauciet viņu, kā vēlaties, lai tik nes labas ziņas," viņš rakstīja.
Remeslo ironija izriet no ierastā Putina tikšanās formāta: amatpersonas ziņo prezidentam par izaugsmi, stabilitāti un panākumiem, pat laikā, kad Krievijas ekonomika grimst problēmās, sākot no budžeta deficīta līdz sankciju spiedienam un kara sekām.
Atsevišķa detaļa ir nepotisms Krievijas valdībā un pats Dmitrijs Patruševs. Ironiski, ka viņš ir Nikolaja Patruševa, Putina ilggadējā līdzgaitnieka VDK un FDD un vienas no Krievijas sistēmas ietekmīgākās personas dēls. Tāpēc sociālajos tīklos šī epizode tiek apspriesta ne tikai kā valodas kļūda, bet arī kā Kremļa nepotisma attēls: Putina veco draugu bērni turpina ieņemt augstus amatus valdībā.