Lavrova vietnieku neielaiž ASV, Krievijas pārstāvis sper zibeņus
ASV atteikušās izsniegt vīzu Krievijas ārlietu ministra vietniekam Aleksandram Aļimovam, kas bija plānojis piedalīties ANO Drošības padomes atklātajās debatēs, trešdien pavēstīja Krievijas pastāvīgais pārstāvis ANO Vasilijs Ņebenzja.
Krievijas delegāciju bija uzaicinājis Ķīnas ārlietu ministrs Vans Ji, norādīja diplomāts. Ķīna kopš 1. maija ir ANO Drošības padomes prezidējošā valsts.
Krievija uzskata vīzas atteikumu "ne tikai par Vašingtonas saistību pārkāpumu", bet arī par "klaju necieņu pret Ķīnas prezidentūru", pauda Ņebenzja.
Kopš Donalda Trampa otrā prezidentūras sākuma Krievijas diplomātiskās attiecības ar ASV ir ievērojami uzlabojušās salīdzinājumā ar iepriekšējiem četriem gadiem. Trampa īpašie sūtņi vairākkārt devušies uz Maskavu, un ASV uz laiku atcēla sankcijas Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašajam sūtnim Kirilam Dmitrijevam, lai Valsts departaments varētu viņam izsniegt iebraukšanas vīzu. Dmitrijevs vairākkārt bijis ASV un tur ticies ar Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu.
Tomēr Krievijas delegāciju oficiālajiem pārstāvjiem ik pa laikam tiek atteiktas vīzas. Kā norādīja Ņebenzja, Aļimova gadījums nav pirmais.