“Bija sajūta, ka sākusies elle!” Rēzeknes iedzīvotāja Jauns.lv dalās sajūtās par nakti, kad Latgalē ielidoja droni
Kamēr atbildīgie dienesti vēl skaidro dronu incidenta apstākļus Latgalē, Rēzeknes iedzīvotāji atceras trauksmaino nakti ar iznīcinātāju skaņām, sirēnām un neziņu par to, kas īsti notiek. Aculieciniece Aija portālam Jauns.lv stāsta, ka naktī viņu no miega izrāvusi iznīcinātāja skaņa un operatīvo dienestu sirēnas.
Pēc sievietes teiktā, parasti viņai ir ļoti labs miegs, taču ap plkst. 4.15 viņa pamodusies no baisas un dobjas skaņas. “Pirms tam vēl caur visu miegu bija sajūta, ka kaut kur nograndis pērkons,” stāsta aculieciniece.
Viņa norāda, ka neesot bijis šaubu — virs pilsētas lido iznīcinātājs, jo sabiedroto lidaparāti Rēzeknē iepriekš ir gan redzēti, gan dzirdēti. Skaņa bijusi tik spēcīga, ka likusi izlēkt no gultas.
Tā kā Aija dzīvo Rēzeknes centrā, viņas uzmanību piesaistījušas arī operatīvo dienestu sirēnas. Pa Atbrīvošanas aleju ziemeļu rajona virzienā traukušās neatliekamās medicīniskās palīdzības un ugunsdzēsēju automašīnas. “Sapratu, ka kaut kas ir noticis. Bet kas?” viņa atceras.
Pēc aculiecinieces teiktā, iznīcinātājs — vai, iespējams, vairāki lidaparāti — turpinājis riņķot virs pilsētas, padarot atmosfēru vēl saspringtāku. “Bija sajūta, ka sākusies elle. Galvenais, lai nelido raķetes, pazibēja doma,” stāsta Aija.
Viņa piebilst, ka jau 3. maija naktī ap plkst. 4 Rēzeknes iedzīvotāji saņēmuši šūnu apraides brīdinājumu par iespējamiem droniem, tāpēc arī šoreiz pirmās domas bijušas saistītas ar līdzīgu apdraudējumu.
Sociālajos tīklos, tostarp “Facebook” grupā “Rēzeknes forums”, cilvēki jau aktīvi apsprieduši notikušo. Kā vēlāk noskaidrojies, daudzi sprādzienam līdzīgu troksni bija dzirdējuši aptuveni pusstundu pirms Aijas pamošanās. Šūnu apraides brīdinājumu viņa saņēmusi plkst. 4.44.
Aculieciniece arī pauž neizpratni par to, kādēļ droni var ielidot Latvijas teritorijā, atgādinot aizsardzības ministra Andra Sprūda iepriekš teikto, ka Latvija tikšot sargāta “no pirmā centimetra”: “Kur solītā izpilde?”
Jau ziņots, ka pēc plkst. 4 Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Ap plkst. 8.30 Nacionālie bruņotie spēki (NBS) paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS vēstīja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) informēja, ka naktī uz ceturtdienu ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.
Īsi pēc plkst. 6 VUGD informēja, ka, pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta. Valsts policija sākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu notikušā detaļas.