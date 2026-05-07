Rēzeknē pēc drona trāpījuma rezervuārā vides piesārņojums pagaidām nav konstatēts
Pēc drona ietriekšanās naftas produktu rezervuārā Rēzeknē Valsts vides dienests pagaidām nav konstatējis naftas produktu noplūdi vai būtisku kaitējumu videi.
Pēc Valsts vides dienesta (VVD) rīcībā esošās informācijas, drons ietriecies tukšā naftas produktu rezervuārā.
“Šobrīd nav konstatētas pazīmes par naftas produktu noplūdi vai būtisku kaitējumu videi. Detalizētas pārbaudes par iespējamiem piesārņojuma riskiem VVD veiks pēc tam, kad drošības dienesti būs pabeiguši darbu notikuma vietā un nodrošinās piekļuvi teritorijai,” Jauns.lv pauž VVD sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska.
VVD turpina sekot situācijai un nepieciešamības gadījumā iesaistīsies Civilās aizsardzības komisijas darbā.
Jau vēstīts, ka ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), ap plkst. 3.30 uz tālruņa numuru 112 tika saņemti vairāki zvani par iespējamu aizdegšanos naftas produktu uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē.
Notikuma vietā secināts, ka ārējas iedarbības rezultātā bojāti četri naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Vienam no rezervuāriem gruzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā, kas operatīvi nodzēsts. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas bija ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē.