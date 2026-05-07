Latvijā atrasta viena bezpilota lidaparāta nokrišanas vieta; gaisā, iespējams, vēl ir droni
Ir atrasta viena Latvijas gaisa telpā ielidojušā bezpilota lidaparāta nokrišanas vieta, bet apdraudējums nav beidzies, ceturtdien ap plkst. 6.30 intervijā Latvijas Radio skaidroja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotā štāba Informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins.
Viņš norādīja, ka jau aizvadītajā naktī bija vairāki indikatori, kas liecināja par iespējamu bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas gaisa telpā, un tie apstiprinājās. Tika aktivizētas NBS mobilās pretgaisa aizsardzības grupas, kā arī sabiedroto Baltijas gaisa telpas patrulēšana, kas darbojas joprojām, uzsvēra Tūtins.
NBS pulkvedis apstiprināja, ka ir atrasta viena drona nokrišanas vieta. "Pagaidām negribam ielaisties spekulācijās par skaitļiem," viņš norādīja, uzsverot, ka uz vietas notiek darbs ar partneriem no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un Valsts policijas.
Redzot ko aizdomīgu, viņš aicināja iedzīvotājus par to ziņot 112, bet pašiem netuvoties. "Viņi (droni) var būt potenciāli ļoti bīstami," skaidroja Tūtins.
Vaicāts, vai konkrēto reģionu iedzīvotāji šodien var doties savās gaitās, Tūtins uzsvēra, ka apdraudējums nav beidzies. "Joprojām mums ir informācija, ka, iespējams, gaisā ir vismaz viens vai vairāki droni," viņš atklāja.
Tūtins rekomendēja gaidīt līdz apdraudējuma beigām, pirms doties ikdienas gaitās.
Kā vēstīts, ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši, informēja NBS.
Notikuma vietā atrodas NBS, Valsts policijas un VUGD vienības.
VUGD informēja, ka naktī uz ceturtdienu ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 VUGD Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu.
Rēzeknes iedzīvotāji dažādos informācijas apmaiņas kanālos vēsta, ka naktī dzirdējuši biedējošus trokšņus, tajā skaitā motoru dūkoņu no debesīm un skaņas, kas atgādina lidmašīnas. Bijuši arī sprādzienam līdzīgi trokšņi un gaismas uzplaiksnījumi.
Iespējamais sprādziens vai ugunsgrēks, par kuru izsaukumu saņēma VUGD, izcēlies objektā, kas atrodas Rēzeknes pilsētā, netālu no dzelzceļa un lielveikala "Maxima". Iedzīvotāji sociālajos tīklos arī dalījušies ar video, kuros virs Rēzeknes redzams gaismas uzplaiksnījums un dzirdama sprādzienam raksturīga skaņa.
Īsi pēc plkst. 6 VUGD informēja, ka, pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", NBS ar šūnu apraides paziņojumiem informē Balvu novada, Ludzas novada un Rēzeknes novada iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados esošie iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.
NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Armija ir pastiprinājusi pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, atzīst NBS.