Rēzeknes mērs Jānis Tutins Jauns.lv sniedz detalizētākas ziņas par pieredzēto dronu incidentu
Rēzeknes mērs Jānis Tutins Jauns.lv norāda, ka pēc tam, kad Rēzeknē nogāzās bezpilota lidaparāts, pilsētā nekavējoties tika mobilizēti visi operatīvie dienesti. Tie apsekoja māju pēc mājas, līdz pamanīja, ka kādas privātpersonas naftas produktu rezervuārā pacēlušās liesmas.
"Dronus es pats nemanīju, bet blīkšķi dzirdēju. Pēc tā [drona nokrišanas] tika mobilizēti visi iespējamie dienesti - gan glābēji, gan policija un arī ātrā palīdzība, kas zonā, no kuras atskanēja blīkšķis, braukāja no vienas mājas uz otru. Jo pašā sākumā netika konstatēta konkrēta vieta, kur drons nogāzies," norāda Tutins. "Bet tad, kad sākās nelielais ugunsgrēks [naftas produktu rezervuārā] - tas kļuva skaidrs. Pēc tam arī tika veikti visi nepieciešami pasākumi, lai likvidētu nelielo degšanu un atdzesētu blakus esošo tvertni."
Rēzeknes mērs uzsver, ka droni nav radījuši bojājumus pilsētas infrastruktūrai. "Naftas uzglabāšanas bāze, kas incidentā tika bojāta, ir gandrīz pustukša. Rezervuāros glabājās privāta uzņēmēja naftas produkti nelielā apmērā," atklāj Tutins. Tāpat viņš uzsver, ka notikušais nekādā mērā neietekmēs degvielas tirgu.
Jautāts, vai nokritušie droni nav nodarījuši kaitējumu arī videi, mērs atbild, ka tas vēl tiks izvērtēts. "Mēs dosimies izvērtēt situāciju. Tajā skaitā notikuma vietā ieradīsies Klimata un enerģētikas ministrs [Kaspars Melnis] kopā ar izmeklētājiem."
Rēzeknes mērs arī pauž, ka tas ir saprotami, ka iedzīvotāju vidū, saistībā ar incidentu, novērots zināms satraukums. "Sevišķi tas bija novērojams, kad devu mutisku rīkojumu pārtraukt šodien mācības skolās, neuzņemt bērnus bērnu dārzos un arī aicināju darba devējus izvērtēt, vai viņu darbiniekiem šodien vajadzētu ierasties darbā, jo likumā šis punkts nav atrunāts."
Tutins norāda, ka viņš vēlas mazināt cilvēku raizes, tādēļ atvērti komunicē ar iedzīvotājiem sociālajos tīklos un medijos. "Cienījamie rēzeknieši! 7. maija rīts mums visiem sākās ar trauksmi, taču informēju, ka uztraukumam nav pamata, jo atbildīgie dienesti kontrolē situāciju. Diemžēl dzīvojam realitātē, ko diktē globālie notikumi, mums tiem jāpielāgojas un jābūt gataviem risināt neierastas situācijas," vēl pirms mirkļa vietnē "Facebook" norādīja Tutins. Tāpat mērs pozitīvi novērtēja Valsts prezidenta Edgara Rinkeviča komunikāciju ar iedzīvotājiem.
Jānis Tutins uzsver, ka šobrīd dronu adraudējums ir beidzies, līdz ar to rīt plānots, ka izglītības iestādes un iedzīvotāju darba ritms atgriezīsies ierastajās sliedēs. "Lai dievs nedod vēl tādus "lidotājus"," piebilst mērs.
Jāpiemin, ka šī nav pirmā reize, kad Rēzekne un Rēzeknes novads nonāk dronu incidenta centrā. Jau ziņots, ka 2024. gadā Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokrita Krievijas drons "Shahed". Jautāts vai pilsētai ir izveidots kāds rīcības plāns dronu trauksmes gadījumā, Tutins norāda, ka Rēzeknes valstspilsētas un novada pašvaldībām ir izstrādāts kopīgs civilās aizsardzības plāns.
"Arī valdība šodien solīja, izskatīt darba devēju un ņēmēju atbildību, atkarībā no tā, kāds brīdinājuma līmenis - dzeltens, oranžs vai sarkans - tiek saņemts, un kā rīkoties skolām, saņemot šādus brīdinājums. Ministru kabinets solīja šos jautājumus regulēt, lai ieviestu lielāku skaidrību. Bet jebkurā gadījumā, ja lokāli kaut kas notiek - tā ir pašvaldību atbildība."
Jauns.lv jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts.