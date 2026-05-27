Krievijas kara lidmašīna "Su-35"
Pasaulē
Šodien 19:37
Somijā satraukti par Krievijas kara lidmašīnas iespējamo ielidošanu tās gaisa telpā
Somijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka pastāv aizdomas, ka trešdien Somijas gaisa telpu virs Somu līča pārkāpusi Krievijas militārā lidmašīna.
Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju iespējamais pārkāpums noticis pēcpusdienā pie Porkalas piekrastes, kad Krievijas lidmašīna izvairījās no negaisa. Somijas gaisa spēki reaģēja uz incidentu, veicot operatīvu izlidošanu.
Ministrijas paziņojumā nav precizēts, kāda militārā lidmašīna varētu būt ielidojusi valsts gaisa telpā.
Aizsardzības ministrs Anti Hekenens pavēstīja, ka ir sākta izmeklēšana, par kuru atbildīgs Robežsardzes dienests.