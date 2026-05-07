VIDEO, FOTO: Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši ārvalsts droni; divi nokrituši Latvijas teritorijā (ziņa papildināta 08:34)
Gaisa spēki ir identificējuši ārvalsts bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas. Latvijas teritorijā ir nokrituši divi bezpilota lidaparāti.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.
Iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvert logus un durvis. "Ja pamanāt zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvojieties tam un zvaniet 112," pausts paziņojumā.
Notikuma vietā atrodas Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informēja, ka naktī uz ceturtdienu ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.
Īsi pēc plkst. 6 VUGD informēja, ka, pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
Notikuma vietā secināts, ka ārējas iedarbības rezultātā bojāti četri naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Vienam no rezervuāriem gruzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā, kas operatīvi tika nodzēsts. Pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
Valsts policija (VP) apstiprina, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē konstatēja iespējamas drona atlūzas. Policija par notikušo ir sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 10. nodaļas "Noziegumi pret valsti". Likumsargi norobežojuši skarto teritoriju un turpina izmeklēšanu.
Notikuma vietā strādāja ugunsdzēsēji ar sešām autocisternām un autokāpnēm, kā arī VP un Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Rēzeknes iedzīvotāji dažādos informācijas apmaiņas kanālos vēsta, ka naktī dzirdējuši biedējošus trokšņus, tajā skaitā motoru dūkoņu no debesīm un skaņas, kas atgādina lidmašīnas. Bijuši arī sprādzienam līdzīgi trokšņi un gaismas uzplaiksnījumi. Tāpat atsevišķi aculiecinieki ziņo, ka debesīs, iespējams, redzēti nevis divi, bet trīs droni.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) aicinājis līdz brīdim, kad Nacionālie bruņotie spēki (NBS) atsauks brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, iedzīvotājiem palikt savās dzīvesvietās. Kozlovskis skaidroja, ka pats ir ceļā uz Rēzekni, kur apmeklēs arī naftas uzglabāšanas objektu, kurā nokrita viens no droniem.
Savukārt aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) īsi pēc plkst. 7 intervijā raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra, ka NBS maksimāli kontrolē Latvijas gaisa telpu kopā ar NATO sabiedrotajiem. Viņš pastāstīja, ka arī NATO iznīcinātāji ir gaisā.
Pēc plkst. 8:00 Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir noslēdzies.