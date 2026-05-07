VIDEO: atrastas drona atlūzas pie naftas objekta Rēzeknē: policija sāk kriminālprocesu par noziegumu pret valsti
Šodien, 7. maijā, ap pulksten pus četriem Valsts policijā ir saņemts izsaukums uz naftas uzglabāšanas objektu Komunālā ielā Rēzeknē, kur bija redzami dūmi.
Valsts policijas apstiprina, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē konstatēja iespējamas drona atlūzas. Valsts policija par notikušo sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 10. nodaļas Noziegumi pret valsti.
Valsts policija norobežojusi skarto teritoriju, turpinās izmeklēšanas darbības.
Notikuma vietā secināts, ka ārējas iedarbības rezultātā bojāti četri naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Vienam no rezervuāriem gruzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā, kas operatīvi tika nodzēsts. Pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
Notikuma vietā strādāja ugunsdzēsēji ar sešām autocisternām un autokāpnēm, kā arī VP un Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 VUGD Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Paziņojumā minētais apdraudējums joprojām nav atcelts.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.