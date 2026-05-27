Trampa atlaistā ASV ģenerālprokurore Bondi paziņo skarbu diagnozi
Bijusī ASV ģenerālprokurore un tieslietu ministre Pema Bondi, kuru prezidents Donalds Tramps no amata atbrīvoja 2. aprīlī, ir paziņojusi par skarbu diagnozi.
60 gadus vecā Bondi pavēstīja, ka drīz pēc atbrīvošanas viņai konstatēts vairogdziedzera vēzis. Notiek ārstēšana, pirms dažām nedēļām viņai veikta operācija. Viņa CNN izteicās, ka joprojām atgūstas pēc operācijas, taču “jūtas labi”.
Par Bondi diagnozi pirmais ziņoja izdevums “Axios”, pavēstot, ka viņa ieņems jaunu amatu Trampa administrācijā, pievienojoties prezidenta padomnieku komandai zinātnes un tehnoloģiju jautājumos. Viņas bijušā amata pienākumus pilda līdzšinējais Bondi vietnieks un Trampa bijušais personiskais advokāts Tods Blanšs.
Vairākus mēnešus pirms viņas atlaišanas Tramps bija paudis neapmierinātību ar Bondi darbu, uzskatot, ka viņa nav pietiekami agresīvi vērsusies pret viņa politiskajiem pretiniekiem, norāda CNN.
Piektdien Bondi paredzēts sniegt liecības ASV Pārstāvju palātas komitejai, turpinoties izmeklēšanai pasaulslavenā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietā.
Bondi ir tuva Trampa sabiedrotā un bija viņa aizstāvības komandā prezidenta pirmā impīčmenta lietā 2020. gadā. Tomēr viņa saņēma asu kritiku par lēmumiem attiecībā uz dokumentiem no pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzētā finansista un prezidenta Donalda Trampa bijušā drauga Džefrija Epstīna lietas, un straujo krītošie Trampa atbalsta reitingi lielā mērā bija saistīti tieši ar viņa MAGA atbalstītāju dusmām par nepildītajiem solījumiem Epstīna lietā.
Trampa vēlēšanu kampaņā pirms 2024. gada prezidenta vēlēšanām Epstīna failu publiskošana bija viens no viņa jājamzirdziņiem, un uzreiz pēc bosa atgriešanās Baltajā namā Bondi apgalvoja, ka dokumenti atrodas viņai "uz galda", bet pēc tam Tramps sāka visādi vilcināt dokumentu publiskošanu, un pat tos nodēvēja par "demokrātu viltojumu" un aicināja izbeigt Epstīna lietai pievērst uzmanību. Kaut gan pagājušā gada beigās pēc spēcīga politiskā spiediena pat no savas partijas Trampa parakstīja likumu par dokumentu publiskošanu un uzdeva to izdarīt Tieslietu ministrijai, kritiķi apgalvoja, ka tie joprojām nav publiskoti pilnā apmērā, turklāt ļoti spēcīgi rediģēti.
Bondi bija otrā atlaistā Trampa administrācijas locekle, marta sākumā šāds liktenis piemeklēja iekšzemes drošības ministri Kristi Noemu, kuras vietā stājās ar savdabīgu reputāciju slavenais republikāņu senators un bijušais MMA cīkstonis Markveins Malins.
Kopš Trampa atgriešanās Baltajā namā, viņa administrācija šķīrusies kopumā no trim locekļiem. Pēdējā bija ASV nacionālās izlūkošanas direktore un kaismīga Trampa atbalstītāja Talsi Gabarda, kas 22. maijā pēkšņi paziņojusi par atkāpšanos no amata un aizies 30. jūnijā. Par demisijas iemeslu Gabarda norādīja sava vīra Eibrahama saņemto diagnozi par agresīvu kaulu vēzi. Gabardas aizvietotājs būs viņas vietnieks Ārons Lukass.