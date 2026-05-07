Māja nodrebēja, pamodās bērni, joprojām bail! Iedzīvotāji dalās iespaidos par piedzīvoto dronu incidentu
Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi no tiem nokrituši, vienam trāpot naftas rezervuāram Rēzeknē. Par naktī piedzīvoto sociālajos tīklos dalās Rēzeknes un tās apkaimes iedzīvotāji.
Ļaudis vēsta, ka naktī dzirdējuši biedējošus trokšņus, tajā skaitā motoru dūkoņu no debesīm un skaņas, kas atgādina lidmašīnas, kā arī redzējuši gaismas uzplaiksnījumus.
⚡Two drones from Russia crashed in Latvia, one of them at an oil depot in Rezekne, military and rescuers are working at the scene— The Caspian Post (@thecaspianpost) May 7, 2026
Several drones violated Latvia's airspace from the direction of Russia, two of them crashed in Latgale, one of them — at an oil depot in Rezekne,… pic.twitter.com/RyvFBAkmO6
Vairāki aculiecinieki sociālajos tīklos ziņo, ka tieši virs viņu mājām pārlidojuši bezpilota lidaparāti. Kā liecina iedzīvotāju diskusijas sociālajos tīklos, vismaz divi spēcīgi rībieni bijuši skaidri dzirdami gan Rēzeknes centrā un netālu no Rēzeknes gaļas kombināta, gan arī attālākās apdzīvotās vietās – Makašānos, Tutānos un pat 30 kilometru attālumā no pilsētas.
„Pie pirmā sprādziena aš māja nodrebēja. Uztrūkos, bet pa miegam nodomāju, ka pērkons,” iespaidos dalās kāda apkaimes iedzīvotāja.„Mēs Tutānos, bet joprojām bail. Tā lidoja apkārt, nācās bērnus modināt. Arī dzirdēju divus sprādzienus tālumā,” atklāti raksta vietējā iedzīvotāja Nadežda. Kārsavā gan, pēc vietējo teiktā, rīts aizritējis mierīgi.
Cilvēkos neizpratni un asu sašutumu izraisījis fakts, ka valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas jeb šūnu apraides paziņojumi mobilajos tālruņos saņemti vairāk nekā pusotru stundu pēc notikušā.
„Stulbākais, ka tad, kad ir sniegs, krusa vai negaiss, tie paziņojumi uz telefoniem nāk pat stundu pirms. Savukārt te, kad notikuši jau divi sprādzieni, paziņojums atnāk veselu stundu PĒC,” sašutumā dalās rēzekniete Jūlija, kuras viedoklim pievienojas daudzi. „Kāds vēl darbs pie pretgaisa aizsardzības sistēmas? Tāda sajūta, ka NBS olas kasa un spēlē Pokemonu spēles datorā,” skarbi norāda Mārtiņš.
Jau vēstīts, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Notikuma vietā atrodas NBS, Valsts policijas (VP) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vienības.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informēja, ka naktī uz ceturtdienu ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra apstiprināja, ka viens no droniem ir nokritis SIA "East-West Transit" Rēzeknes filiāles teritorijā. Drons trāpījis tukšam naftas rezervuāram. Konkurences padome 2023. gada oktobrī atļāva degvielas tirgotāja SIA "Kool Latvija" mātesuzņēmumam Igaunijas "Aqua Marina" iegādāties un izmantot tiesības pārvaldīt kopumā vairāk nekā 50 "East-West Transit" un SIA "Naples" aktīvus - galvenokārt degvielas uzpildes stacijas, kas strādā ar "Latvijas nafta" zīmolu. 2024. gada 15. novembrī Rīgas pilsētas tiesa pasludināja "East-West Transit" tiesiskās aizsardzības procesu un apstiprināja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, sākotnēji nosakot tā īstenošanai četru gadu termiņu. "East-West Transit" kapitālā 88% pieder Ivo Vasiļevskim, bet 12% pieder Ringoldam Mencenam.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 VUGD Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu.
Iespējamais sprādziens vai ugunsgrēks, par kuru izsaukumu saņēma VUGD, izcēlies objektā, kas atrodas Rēzeknes pilsētā, netālu no dzelzceļa un lielveikala "Maxima".
Īsi pēc plkst. 6 VUGD informēja, ka, pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
VP priekšnieka vietnieks Andris Zellis pirms plkst. 7 intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" skaidroja, ka policija ir saņēmusi informāciju par diviem iespējami nokritušiem droniem - viens, iespējams, nokritis naftas bāzē, bet otra nokrišanas vieta vēl tiek meklēta.
Arī Zellis apstiprināja, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē konstatēja iespējamas drona atlūzas. Viņš uzsvēra, ka patlaban ugunsgrēks notikuma vietā ir lokalizēts un draudu nav. Vienlaikus VP sākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu notikušā detaļas.
Zellis arī norādīja, ka konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots operatīvās vadības štābs.
Jau ziņots, ka pēc plkst. 4 Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", NBS informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados esošie tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.
Kā ziņots, līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.
NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Armija ir pastiprinājusi pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama, atzīst NBS.