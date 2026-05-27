Saviļņojošā gaisotnē izskanējis Ulda Marhileviča autorkoncerts Liepājā
Koncertzāles “Lielais dzintars” kamerzālē izskanēja Ulda Marhileviča autorkoncerts “Paldies skolai pēc piecdesmit gadiem”, kas vienoja vairākas paaudzes un godināja Liepājas mūzikas un mākslas izglītības tradīcijas jubilejas gada ietvaros. No 2025./2026. mācību gada Marhilevičs pievienojies LMMDV pedagogiem, vadot studijas ierakstu un kompozīcijas nodarbības.
Koncerts bija gan muzikāla tikšanās ar klausītājiem, gan personisks pateicības žests skolai un tās pedagogiem.
Koncertā uz vienas skatuves satikās vairākas paaudzes – kopā ar Uldi Marhileviču muzicēja gan pazīstami mākslinieki (Raimonds Macats, Viktorija Majore un Santa Šillere), gan Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) pedagogi un audzēkņi.
Koncerts bija daļa no LMMDV jubilejas gada notikumu programmas. Atgādinām, ka šogad tiek atzīmētas trīs nozīmīgas jubilejas – Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas skolas 104 gadu jubileja, Liepājas Mākslas skolas 100 gadi un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 10 gadi. Jubilejas gads veltīts Liepājas mūzikas un mākslas izglītības tradīciju godināšanai, pedagogu un absolventu ieguldījuma izcelšanai un radošo nozaru nepārtrauktības apliecināšanai.
Informācijai: kopš 2025./2026. mācību gada Uldis Marhilevičs ir pievienojies LMMDV pedagogu kolektīvam. Viņš vada nodarbības skaņu ierakstu studijā, kur audzēkņi apgūst studijas ierakstu producēšanu, kompozīciju un mūzikas aranžiju, gūstot pieredzi profesionāla komponista vadībā.