Pēc dronu incidenta austrumu pierobežā aktivizēta lidojumu ierobežojumu zona
Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram sešu kilometru augstumā, pavēstīja par gaisa satiksmes organizēšanu Latvijā atbildīgajā VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).
Kompānijā norādīja, ka atbilstoši iepriekš izstrādātai procedūrai Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sadarbībā ar LGS ir aktivizējuši iepriekš izveidotu zonu Latvijas pierobežā, kur ierobežoti lidojumi līdz 195 lidojumu līmenim, kas ir aptuveni seši kilometri vertikāli. Komerciālās aviācijas lidojumus tas neietekmē.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti un, pēc NBS ziņotā, divi nokrituši.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā uzzināja, ka ceturtdien ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV) apstiprināja, ka viens no droniem ir nokritis SIA "East-West Transit" Rēzeknes filiāles teritorijā. Drons trāpījis tukšam naftas rezervuāram
Šobrīd Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies.
Tāpat ziņots, ka kopš 2025. gada 11. septembra no plkst. 20 līdz 7 ir slēgta gaisa telpa Latvijas austrumu pierobežā. Lēmums par gaisa telpas izmantošanas ierobežojumiem sekoja pēc tam, kad Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.