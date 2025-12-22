VIDEO. Ivars Godmanis: Latvijas ekonomika šobrīd ir stagflācijā
Bijušais Ministru prezidents un finanšu ministrs Ivars Godmanis intervijā Andrejam Panteļejevam sarunu ciklā “Latvija 2035” norāda, ka Latvijas ekonomika pašlaik atrodas bīstamā stadijā – stagflācijas periodā. Pēc viņa vārdiem, tas ir stāvoklis, kad ekonomiskā izaugsme ir praktiski apstājusies, bet inflācija saglabājas augsta, radot cilpu, no kuras ir ļoti grūti izkļūt.
Pretrunīgās zāles
Raksturojot situāciju, Godmanis uzsver, ka inflācija joprojām ir pietiekami augsta (pēdējie dati – ap 4,5 %, bet pārtikai vēl vairāk), savukārt ekonomikas izaugsme ir minimāla – faktiski tikai 1 %. “Tas nozīmē, ka tava ekonomika neaug, bet inflācija ir augsta,” skaidro ekspremjers.
Galvenā problēma stagflācijas gadījumā ir tā, ka instrumenti situācijas risināšanai ir savstarpēji izslēdzoši. “Zāles ir pretējas,” norāda Godmanis. Lai samazinātu inflāciju, ir jāsamazina naudas apgrozījums ekonomikā, proti, nedrīkst stimulēt, dot kredītus vai palielināt valdības izdevumus. Taču, ja šie soļi tiek sperti, nav iespējams “pacelt” ekonomiku un veicināt izaugsmi.
Eiropas naudas “izpļekarēšana”
Par vienu no būtiskākajām problēmām, kas apdraud valsts nākotni, Godmanis uzskata Eiropas Savienības fondu neefektīvu izmantošanu, jo galvenais mērķis ir bijis naudu “apgūt”, nevis gūt ekonomisko atdevi.
Viņš min konkrētu piemēru ar 700 miljoniem eiro. Tie paredzēti klimata mērķiem un ieguldīti veloceliņos, kas ved caur mežiem un pļavām uz Pierīgu, taču neatrisina sastrēgumus galvaspilsētā. “Vai mēs ar to atrisinājām problēmas satiksmē Rīgā? Ne pa vienu kapeiku!” saka Godmanis, uzsverot, ka naudu vajadzēja ieguldīt Park & Ride stāvvietās pie dzelzceļa stacijām, lai atslogotu centru no automašīnām.
Līdzīga kritika veltīta 300 miljonu eiro digitalizācijai, kas “izkaisīti” pa maziem kompetences centriem un biedrībām tā vietā, lai radītu spēcīgu platformu vai produktu. Ekspremjers brīdina: “Ja netiks veikts neatkarīgs audits par investīciju efektivitāti, 2035. gadā, kad Eiropas atbalsts samazināsies, Latvija var attapties pie sasistas siles.”
Demogrāfijas strupceļš
Eksperts arī atgādina skarbo ekonomikas likumu – lai uzlabotu ekonomiku, ir vai nu jāpalielina dalībnieku skaits tirgū, vai arī jāpaaugstina produktivitāte. Ņemot vērā Latvijas demogrāfijas problēmas un cilvēku skaita samazināšanos, vienīgais ceļš ir “izmisis mēģinājums” audzēt produktivitāti caur tehnoloģijām un jauniem risinājumiem, taču tas ir dārgi, turklāt pasaulē valda milzīga konkurence.