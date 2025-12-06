Politika
Šodien 04:40
VIDEO. Einārs Repše: "Ministri vispār nav iedziļinājušies. Visi nodarbināti ar sīkumiem..."
"Ja kādam mani vajag, tad zināms, kur mani atrast" - tā par savu iespējamu atgriešanos politikā saka Einārs Repše. Pirmais atjaunotās Latvijas Bankas prezidents, Ministru prezidents no 2002. līdz 2004. gadam, bijis arī aizsardzības ministrs (2004.-2005.), finanšu ministrs (2009.-2010.), partijas "Jaunais laiks" dibinātājs.
Šodien sabiedrībā trūkst lielu, mobilizējošu ideju. Einaram Repšem pašam tādas ir, viņš ar tām esot dalījies, bet tālāk par pieklājīgām atrunām no pašlaik pie varas esošajiem nekur nav tikts. Tajā pašā laikā valdības sēdēs tiekot skatīti desmitiem visādu sīku jautājumu, lielākajā daļā no kuriem ministri vispār nav iedziļinājušies. Visi nodarbināti ar sīkumiem. Vai arī ar tādiem ne-jautājumiem, par kādu Einārs Repše uzskata ņemšanos ap Stambulas konvenciju? Visu interviju ar Eināru Repši skatieties raidījumā "Latvija 2035"!
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.