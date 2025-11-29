Sabiedrība
Šodien 04:50
Eksprezidents Egils Levits: "Kaut gan mēs mīlam čīkstēt, uz Eiropas valstu fona mums klājas tīri labi!"
Kā trešo viesi jaunajā raidījumu ciklā "Latvija 2035" Andrejs Panteļējevs uz sarunu aicināja Latvijas eksprezidentu Egilu Levitu, kurš par notiekošo valstī kopumā paudis pozitīvu redzējumu, tomēr stratēģiskā plānošana ir liels mūsu klupšanas akmens.
Kaut gan mēs mīlam čīkstēt, uz Eiropas valstu fona mums klājas tīri labi, tā uzskata Egils Levits, Valsts prezidents no 2019. līdz 2023. gadam, bijis arī tieslietu ministrs Valda Birkava valdībā, vēstnieks Vācijā un Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis. Lai arī kopumā viņš esot optimists, Levits saka, ka mums pagalam neveicas ar stratēģisko plānošanu. Mūsu nacionālajos plānos esot sabāzts viss visiem, un tāpēc tie rati esot par smagu, un uz priekšu nekustoties. Tā viņš komentē šobrīd populāro tēzi par vīzijas trūkumu. Runājot par deviņdesmitajiem gadiem, Levits apgalvo, ka Latvijā lustrācija tikusi realizēta daudz apjomīgāk nekā vairumā citu Austrumeiropas valstu.