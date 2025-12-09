Valdis Birkavs brīdina: “Nemitīgi skatoties pagātnē, var nolauzt kaklu”
Bijušais politiķis un valstsvīrs Valdis Birkavs intervijā pauž bažas par Latvijas sabiedrības un valsts virzību, norādot uz kritiskiem trūkumiem drošības izpratnē un politiskajā atbildībā. Sarunu cikla “Latvija 2035” intervijā Andrejam Panteļējevam viņš uzsver, ka valsts ir pārāk koncentrējusies uz pagātni un militāro aizsardzību, atstājot novārtā citas būtiskas valsts pastāvēšanas dimensijas.
Drošība nav tikai armija
Birkavs asi kritizē Latvijas pašreizējo pieeju drošībai, norādot, ka pēc iestāšanās NATO sabiedrība iemigusi viltus drošības izjūtā. “Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tajā brīdī, kad mūs uzņēma NATO, mums bija jāaizmirst, ka mēs esam NATO,” saka Birkavs.
Viņš velk paralēles ar Somiju, kas pēc Ziemas kara nemitīgi gatavoja “visaptverošo drošību” (comprehensive security). Tikmēr Latvijā uzsvars likts gandrīz tikai uz militāro aspektu, aizmirstot piecas citas kritiskas jomas: civilo, ekonomisko, digitālo, sociālo un psiholoģisko drošību. “Militāristi – uz tiem es paļaujos, tie ir godprātīgi cilvēki, un kopā ar NATO viņi savu lietu izdarīs. Bet ja tas NATO nojūk? Un diemžēl visādas runas ir dzirdētas. Tad mums jau tagad ir jāgatavo struktūras, kuras mēs automātiski pārņemam, ja NATO tas notiek,” brīdina politiķis.
Dzīve pagātnē
Raksturojot Baltijas valstu atšķirības, Birkavs iezīmē skaudru ainu: “Igauņi domā par nākotni, lietuvieši domā par šodienu. Bet mēs domājam par pagātni.” Viņš brīdina, ka šāda pieeja ir bīstama valsts pastāvēšanai: “Mēs ejam uz priekšu ar paceltu sarkanbaltsarkano karogu un skatāmies atpakaļ. Kaklu tā var nolauzt.”
Birkavs aicina pārstāt meklēt vainīgos ārpusē – vispirms PSRS, tad Krievijā, tagad krievos. Bijušais premjers ir strikts: “Ir pienācis laiks paskatīties uz sevi!”
Līderu nebūs
Komentējot sabiedrības noskaņojumu, Birkavs to raksturo kā nervozu un naidīgu, ko veicina gan karš Ukrainā, gan iekšējā neapmierinātība. “Tā savstarpējā neiecietība. Tā bērnu indoktrinācija skolās... Mēs zaudējam veselu paaudzi. Mēs sējam naidu un pļausim vētru.”
Uz jautājumu par cerībām sagaidīt kādu politisko glābēju Birkavs atbild tieši: “Atmetiet cerības uz izcilu līderi! Latvijā tāds tik ātri neradīsies – un varbūt neradīsies vispār.” Tā vietā viņš aicina stiprināt partiju sistēmu un veidot “kolektīvo galvu”, kas spētu domāt tālredzīgi.
Vīzija: Latvija – intelektu zeme
Lai izrautos no stagnācijas, Birkavs piedāvā ambiciozu mērķi, kas līdzinātos Igaunijas Digital Estonia veiksmes stāstam. Viņa piedāvājums ir definēt Latviju kā “Visu intelektu zemi” vai “Atbildīgo intelektu zemi”. Birkavs savu vīziju raksturo kā intelektu jebkurā nozarē: “Tikai viens vārdiņš – intelekts. Mākslīgais intelekts. Dziedošais intelekts. Mākslinieciskais intelekts. Ekonomiskais intelekts. Intelekts visur.” Viņš uzsver, ka atslēgas vārds ir “atbildība”, kas Latvijas politikā un sabiedrībā ir deficīts kopš neatkarības atgūšanas brīža.