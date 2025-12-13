Māris Gailis: ja mēs zaudēsim šo karu, mūs sagaida Romas impērijas bēdīgais liktenis
Tā uzskata Māris Gailis, Ministru prezidents 1994./1995. gadā, bijis Valsts reformu ministrs, VARAM ministrs, uzņēmējs, sabiedriskais darbinieks.
Māris Gailis uzskata, ka līdz Latvijai šobrīd atvēlies tas kultūru karš, kas jau ilgāku brīdi satricina Rietumu civilizāciju. Kas attiecas uz Latviju, tad lielākā problēma esot tā, ka visi sabiedriskie mediji spēlējot vienos vārtos par labu kreisi liberālajai ideoloģijai. Tas jau līdzinoties tai apdullinošajai propogandai, kāda bija vērojama Vācijā nacistu laikā. Tomēr es ceru, saprāts uzvarēs - Māris Gailis cenšas saglabāt optimismu.
