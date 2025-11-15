VIDEO: Ekspremjers Valdis Birkavs: "Man ir kauns klausīties lielīšanos par to, kas valstī šobrīd notiek!"
"Es vairs neapmeklēju publiskos pasākumus, jo man ir kauns klausīties lielīšanos par to, kas šobrīd valstī notiek," tā raidījumā "Latvija 2035" saka ekspolitiķis Valdis Birkavs.
Viņš uzskata, ka šobrīd politikā dramatiski pietrūkst vīzijas, kādu mēs gribam Latviju redzēt nākotnē. "Tieši tāpēc es uzskatu, ka Valsts prezidentm jānāk jau šobrīd klajā ar aicinājumu, kādiem galvenajiem punktiem jābūt partiju programmās uz nākošajām vēlēšanām," mudina Birkavs. Visa intervija skatāma video.
Izdevniecība "Rīgas Viļņi" šonedēļ sāk jaunu video sarunu projektu "Latvija 2035". Raidījuma mērķis ir pārcelt Latvijas publisko diskursu no ikdienas politikas cīņām uz stratēģisku skatu nākotnē. Projektā plānots intervēt ietekmīgus bijušos premjerus, prezidentus un sabiedrības līderus, lai analizētu Latvijas attīstību garā laika posmā no 1990. līdz 2035. gadam. Raidījumu vada Andrejs Panteļejevs.
Pirmais raidījums/saruna - ar eks-politiķi Valdi Birkavu skatāma gan portālā jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV) un klausāma arī "Spotify" mūsu raidījuma kanālā.