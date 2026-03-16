NBA valde nākamnedēļ lems par līgas paplašināšanos
Nākamnedēļ Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) valde balsos par līgas paplašināšanos, vēsta ESPN apskatnieks Šems Karanija.
Nākamnedēļ valde balsos par iespējamu komandu izveidošanu Vašingtonā un Sietlā. Līgas komandu skaita palielināšana no 30 uz 32 vienībām varētu tikt īstenota 2028./2029. gada sezonā.
Tāpat, ja šis pirmais balsojums būs veiksmīgs, tad vēlāk šogad būs nepieciešams vēl viens noslēdzošais valdes balsojums. Abos balsojumos jāiegūst atbalsts vismaz no 23 no 30 valdes pārstāvjiem.
Jau iepriekš NBA komisārs Ādams Silvers norādīja, ka līga jau sen izskata iespējas paplašināt komandu skaitu.
Viņš izcēla, ka Lasvegasā jau ir Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) vienība, bet Sietlai iepriekš bija "SuperSonics" komanda, kas 2008. gadā pārcēlās uz Oklahomasitiju, kļūstot par "Thunder".
Tāpat abās šajās pilsētās salīdzinoši nesen tika izveidotas arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas. 2017. gadā līgai pievienojās Vegasas "Golden Knights", bet 2021. gadā - Sietlas "Kraken".