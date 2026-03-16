ASV prezidents Donalds Tramps.
Šodien 22:19
Tramps sagaida Francijas un Lielbritānijas atbalstu Hormuza atbloķēšanā
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien izteicies, ka sagaida no Francijas un Lielbritānijas palīdzību kuģošanas nodrošināšanai caur Hormuza šaurumu, ko šobrīd cenšas bloķēt Irāna.
Tramps informēja žurnālistus Baltajā namā, ka runājis ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, kura atbilde bijusi "uz astotnieku, nevis izcila".
Baltā nama saimnieks tomēr pauda pārliecību, ka Parīze palīdzēšot, piebilstot, ka arī Londona, viņaprāt, pievienošoties Hormuza misijai.
Viņš arī paziņoja, ka nezina, vai Irānas jaunais augstākais vadonis Modžtaba Hamenei ir joprojām dzīvs, un ka ASV neesot skaidrs, ar ko Teherānā runāt.
"Daudzi ļaudis saka, ka viņš esot smagi sakropļots. Tie saka, ka viņš zaudējis kāju (..). Citi saka, ka viņš ir beigts. Neviens nesaka, ka viņš ir 100% vesels," norādīja Tramps, piebilstot, ka Vašingtona nezina, ar ko tai darīšana Irānā.
"Mēs nezinām, kas ir viņu līderis," piebilda prezidents.