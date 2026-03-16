Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Sofiju Sāru Kundecku.
Šodien 21:40
Policija meklē bezvēsts pazudušo nepilngadīgo Sofiju Sāru Kundecku
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Sofiju Sāru Kundecku, kura šā gada 16. martā ap pulksten 15.00 izgāja no izglītības iestādes Mārupes novadā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 165 cm, smalkas miesas būves, gaiši brūni mati līdz pleciem. Ģērbusies tumši pelēkā jakā, tumši brūnās džinsu biksēs, kājās zili "Adidas" apavi , galvā adīta cepure.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlus un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67085938.
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Sofiju Sāru Kundecku.
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Sofiju Sāru Kundecku.