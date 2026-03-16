Nīderlandes policija meklē divas personas saistībā ar sprādzienu ebreju skolā Amsterdamā
Nīderlandes policija pirmdien publiskojusi divu personu attēlus, kuras tiek turētas aizdomās par nedēļas nogalē Amsterdamā notikušo sprādzienu ebreju skolā, un lūdza sabiedrību palīdzēt atrast aizdomās turamos.
Nīderlandes varasiestādes arī paziņoja, ka pārbauda iespējamo saikni starp uzbrukumu skolā un atsevišķu uzbrukumu piektdien Roterdamas sinagogā, kas, pēc prokuroru domām, tika veikts terorisma nolūkos.
Nevienā no uzbrukumiem neviens cilvēks necieta, un ēkām tika nodarīti nelieli postījumi.
Amsterdamas policijas publicētajos videonovērošanas kameru attēlos redzams, kā divas personas, kas no galvas līdz kājām tērptas melnā apģērbā, ierodas skolā ap plkst. 3.45 (4.45 pēc Latvijas laika).
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju aizdomās turamie novietoja spridzekli pie skolas ārsienas, bet pēc tam aizbēga no notikuma vietas ar mopēdiem.
Nīderlandes premjerministrs Robs Jetens šodien, uzrunājot ebreju pārstāvjus, sacīja, ka "cilvēki cenšas iebiedēt Nīderlandes ebreju kopienu, sēt bailes, un tā ir daļa no plašāka antisemītisma pieauguma Nīderlandē".
Pieaugot spriedzei Tuvajos Austrumos, Nīderlandē un kaimiņvalstī Beļģijā notikuši vairāki antisemītiski incidenti.
Šodien četri jaunieši vecumā no 17 līdz 19 gadiem stājās tiesneša priekšā apsūdzībās par līdzdalību Roterdamas uzbrukumā. Saskaņā ar prokuratūras paziņojumu viņi tiek turēti aizdomās par uzbrukumu sinagogai terorisma nolūkā.