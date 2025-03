Aiz propagandas priekškara: Kremlis, protams, apsūdz Ukrainu pamiera pārkāpšanā

Kā jau bija gaidāms, īsi pēc pamiera stāšanās spēkā Krievija apsūdzēja Ukrainu par tā pārkāpšanu, jo tā it kā esot devusi triecienus pa Krievijas naftas noliktavām, kā arī gāzes staciju Sudžā. Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvoja, ka Ukraina it kā esot plānojusi uzspridzināt staciju, lai organizētu "provokāciju". Savukārt Ukrainas ģenerālštābs sociālajos tīklos komentēja, ka apsūdzības esot nepamatotas un daļa no diskreditēšanas kampaņas pret Ukrainu.