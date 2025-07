Visi propagandisti vienotā korī skandē, ka NATO samitā Hāgā pieņemtais lēmums par izdevumu aizsardzībai palielināšanu līdz 5% no IKP līdz 2035. gadam nozīmē, ka alianse iet uz totālu militarizāciju un bruņošanās sacensību, lai aizsargātos no "it kā" naidīgās Krievijas.