"Tas nebija tikai autobusa šoferis - tas bija īsts varonis!" Sieviete no sirds aizkustināta par vadītāja rīcību
Otrdien, 19. augustā, Izabella piedzīvoja notikumu, kas viņai ilgi paliks atmiņā kā cilvēcības un varonības piemērs. Braucot ar autobusu no Siguldas uz Rīgu, viņa bija lieciniece tam, kā autobusa šoferis pieņēma drosmīgu un sirdi sildošu lēmumu.
Kā sociālajā vietnē "Facebook" raksta Izabella, autobusā iekāpa apmēram 7 gadus vecs zēns, kuram bija jāizkāpj pieturā “Sēnīte”. Tomēr, iespējams, aizdomājoties vai satraucoties, viņš palaida šo pieturu garām. “Viņam vajadzēja izkāpt pieturā “Sēnīte”, taču aizdomājoties vai satraucoties, viņš to palaida garām,” raksta Izabella. Tikai nākamajā pieturā, “Sorbas”, zēns saprata, ka ir nokavējis savu pieturu un saprata, ka ir apmaldījies.
Un tad sekoja pārsteidzošs rīcības piemērs no šofera puses. Tā vietā, lai vienkārši atstātu puiku svešā pieturā, viņš pieņēma lēmumu aizbraukt līdz Vangažiem, kur apgriezās braukšanai pretējā virzienā, un aizbrauca atpakaļ līdz pieturai “Sēnīte”, kur bērnam sākotnēji bija jāizkāpj. Tad atkal atsāka ceļu uz Rīgu.
Izabella raksta: “Šoferis nobrauca papildus ~14 km loku, jo viņam bija svarīgi, lai mazais ceļotājs nokļūtu droši tur, kur patiešām bija jābūt.” Šī neparastā rīcība ne tikai pārsteidza visus autobusa pasažierus, bet arī lika viņiem justies siltāk. “Mēs, pasažieri, vērojām šo rīcību ar sajūtu, ka sirdī kļūst siltāk,” atceras Izabella.
Šoferis, nobraucot šo papildu attālumu, patiešām parādīja, ka cilvēcība ir svarīgāka par grafikiem un kilometriem. "Tas nebija tikai autobusa šoferis - tas bija īsts varonis!" Izabella viņam pateicās, kad izkāpa savā pieturā, apliecinot šoferim viņa varonību un cilvēcisko rīcību. “Pateicos šoferim par viņa paveikto darbu – par to, ka viņš parādīja cilvēcību tur, kur cits varētu tikai paraustīt plecus,” viņa raksta.
“Bērni ir mūsu lielākā vērtība. Viņi reizēm kļūdās, palaiž pieturu garām vai apmaldās. Bet viņus gaida mājās,” uzsver viņa.
Pateicoties šim notikumam, Izabella aicina visus pamanīt un palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība, kā arī dalīties ar stāstu, lai šādi cilvēki saņemtu pelnīto atzinību. “Dalies, ja arī tev šķiet, ka šādi cilvēki ir pelnījuši atzinību,” aicina viņa.