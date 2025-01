Aiz propagandas priekškara: nekādu miera sarunu, iedvesmojošais Tramps un "iefiltrēties" Latvijas specdienestos

Mamikins gan aizmirsa pieminēt to, ka analītiķa vakances prasībās ir angļu valodas un vai nu krievu, vai ķīniešu valodas zināšanas. Respektīvi, krievu valoda ir tikai viena izvēle līdztekus ķīniešu valodai. Tāpat Mamikins neizskaidroja tādu "sīkumu" kā to, no kurienes gan varētu nākt viņa zināšanas, ka šīm vakancēm neviens nepiesakās. Bet lielajā melu bildē dažiem baltajiem plankumiem jau nav nozīmes.