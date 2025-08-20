Polijas austrumos eksplodējis neidentificēts objekts. "Tuvējām ēkām tika izsisti logi!"
Polijas austrumos esošajā Osiņu ciematā, kas robežojas ar Ukrainu, kukurūzu laukā naktī eksplodējis vēl neidentificēts objekts.
Notikumā nav cietušo, tomēr sprādziena spēks bija tik liels, ka vairākām tuvējām mājām tika izsisti logi, norādīts policijas ziņojumā. Likumsargi notikuma vietā atrada sadeguša metāla un plastmasas atlūzas un šobrīd skaidro, kas tieši sprādzienu izraisīja.
"Mēs cenšamies noskaidrot priekšmeta izcelsmi. Notikuma vietā strādā policija un ugunsdzēsēji," uzsver Lukovas apriņķa policijas pārstāvis Mareks Jozviks.
Saskaņā ar militārpersonu ziņojumiem, kas publicēti vietnē "Telegram", aptuveni stundu pirms sprādziena Ukrainas Volīnijas un Ļvovas apgabalos bija dzirdamas gaisa trauksmes sirēnas.
Polijas armija nule nākusi klajā ar pazinojumu, ka nokritušais objekts "varētu būt veca propellerdzinēja sastāvdaļa, piebilstot, ka no Ukrainas vai Baltkrievijas puses nav noticis Polijas gaisa telpas pārkāpums".
"Pēc radaru sistēmas ierakstu sākotnējās analīzes veikšanas pagājušajā naktī netika reģistrēts Polijas gaisa telpas pārkāpums ne no Ukrainas, ne no Baltkrievijas puses," vietnē "X" paziņoja Polijas Bruņoto spēku Operatīvā vadība. "Informācija par objekta atrašanu, kas, pēc provizoriskiem novērtējumiem, varētu būt veca propellerdzinēja sastāvdaļa, ir nosūtīta Gaisa operāciju centram – Gaisa komponentu vadībai."