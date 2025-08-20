"Latvijas Pasts" apturēs paku sūtījumus uz ASV
No šī gada 23. augusta iedzīvotājiem vairs nebūs iespējams nogādāt sūtījumus uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) ar VAS "Latvijas Pasts" starpniecību.
Uz ASV nebūs iespējams nosūtīt sūtījumus, kas satur priekšmetus, jeb sīkpakas un pakas. Šādu lēmumu uzņēmums pamato ar ASV prezidenta Donalda Trampa izdoto izpildrīkojumu par bezmuitas “de minimis” režīma apturēšanu visām valstīm.
“Latvijas Pasts” uzsver, ka vēstuļu korespondences, piemēram, dokumentu sūtīšana uz ASV, apturēta netiks. Tāpat izmaiņas neattieksies uz sūtījumiem no ASV uz Latviju, un uzņēmums turpinās nodrošināt ienākošo sīkpaku un paku piegādes kā līdz šim.
Uzņēmums sadarbībā ar iesaistītajām pusēm apzina risinājumus, lai iespējami operatīvāk spētu atjaunot konkrētās sūtījumu piegādes uz ASV. Patlaban “Latvijas Pasts” kopā ar Eiropas Pastu apvienību (PostEurop), Starptautisko pastu korporāciju (IPC) un Pasaules Pasta Savienību (UPU) meklē tehniskus risinājumus, lai nodrošinātu ASV prasību izpildi attiecībā uz komerciālo sūtījumu ievešanu un korektu muitas datu apmaiņu, kas apliecinātu, ka par sūtījumiem ir ieturētas muitas nodevas.
ASV prezidenta izpildrīkojums par bezmuitas “de minimis” režīma apturēšanu visām valstīm būs spēkā no 2025. gada 29. augusta. Jau ziņots, ka Trampa ieviesto muitas tarifu dēļ sūtījumu piegādi uz ASV apturējis arī uzņēmums "Omniva" .