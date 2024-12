Atsevišķi Kremļa "politologi" līdztekus runā par to, ka mieru sarunu obligātam punktam jābūt Ukrainas it kā pastrādātajiem "kara noziegumiem", par kuriem krievi gan nespēj sniegt nekādus drošticamus pierādījumus, izņemot viltus ziņas. Savus noziegumus Bučā un Mariupolē krievi neatzīst un sludina, ka tos patiesībā pastrādājusi pati Ukraina. Tagad ideoloģisko melu dienaskārtībā ir izplatījušās jaunas viltus ziņas par to, ka ukraiņu karavīri esot nošāvuši civiliedzīvotājus Avdijivkā un Selidovo, kuri, redzot, ka šīs apdzīvotās vietas ieņems Krievija, nav gribējuši evakuēties un palikuši gaidīt "atbrīvotājus". Lai atriebtos, "banderovieši" esot viņus nogalinājuši. Šādiem apgalvojumiem netika sniegti nekādi pierādījumi, un par to ziņo tikai Kremļa kontrolētie mediji.