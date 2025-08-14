Dokumentālā raidījuma "Ražots ķīnā" pirmizrāde
FOTO: Ceriņa un Kašers prezentē dokumentālo raidījumu "Ražots Ķīnā"
14. augustā plkst. 18.30 "Kimmel kvartālā", Bruņinieku ielā 2, Rīgā norisinājās Go3 dokumentālā raidījuma "Ražots Ķīnā" pirmizrāde. Pasākuma laikā Kašers un Lelde Ceriņa iepazīstināja skatītājus ar Ķīnu - valsti, kas ir gan labi zināma, gan joprojām pilna noslēpumu.
Raidījuma "Ražots Ķīnā" epizodes pirmizrāde piedāvāja unikālu ieskatu filmēšanas aizkulisēs, kur kopā ar raidījuma vadītājiem Leldi Ceriņu un Kasparu Blūmu-Blūmani tika atklāti daži no noslēpumiem, kas slēpjas aiz šī projekta. Apmeklētājiem bija iespēja tikties ar raidījuma veidotāju komandu un izbaudīt foto izstādi, kas raidījuma tapšanas laikā iemūžinātos mirkļus, kā arī piedalīties vakara pasākumā, kura noslēgumā skanēja dzīvā mūzika no grupas "Idille".
Pasākumu rīkoja "Ai Production" kopā ar Go3, Leldi, Kašeru un viņu draugiem, piedāvājot apmeklētājiem unikālu iespēju iepazīt Ķīnas kontrastus – no senās kultūras līdz mūsdienu tehnoloģijām. Viesi varēja izbaudīt uzkodas, dzērienus un iedvesmojošu atmosfēru. Pasākuma dress code bija: sarkans, zelts un / vai "Ražots Ķīnā".