"Es intervijā meloju." Dubaijā sakropļotā 20 gadus vecā Marija nākusi klajā ar jaunu atzīšanos
Nesen 20 gadus vecā modele Marija Kovaļčuka, kura Dubaijā tika smagi sakropļota, sniedza interviju Ksenijai Sobčakai. Neskatoties uz joprojām vāju veselību, jaunā sieviete piekrita filmēšanai un pastāstīja, kas ar viņu notika un kurš par to ir atbildīgs.
Marija izklāstīja versiju, saskaņā ar kuru viņu spīdzinājuši bagātu Krievijas pilsoņu bērni, kuri dzīvo Dubaijā: Aleksandra Mercaļova, Artjoms Papazovs, Milēna Dolganova un Maksims Krašenikovs. Šie jaunieši kategoriski noliedz visus viņiem izteiktos apvainojumus, norādot, ka Kovaļčuka pati bijusi neadekvātā stāvoklī, un viņi tikai centušies viņai palīdzēt.
Šobrīd modele atveseļojas Norvēģijā, kur strādā viņas māte Anna. Nesen Marija sāka veidot savu emuāru sociālajos tīklos, kur turpina atcerēties šausminošās dienas Dubaijā.
"Es meloju intervijā," ar šiem vārdiem Marija Kovaļčuka sāka vienu no saviem ierakstiem. "Es nolēmu atzīties, ka negadījuma dienā manās asinīs netika konstatēts ne alkohols, ne narkotikas. Man ir dokumenti, kas to apliecina. Arī puiši apgalvo, ka tajā dienā viņiem tika veiktas analīzes uz alkoholu un narkotikām, taču es esmu vairāk nekā pārliecināta, ka viņi nespēs uzrādīt oficiālus dokumentus. Par to pat nebija runas."
Interviju Ksenijai Sobčakai Marija sniedza ratiņkrēslā, taču tas nenozīmē, ka viņa nespēj staigāt. Kovaļčuka bija smagi traumēta, taču ārsti veica visas nepieciešamās operācijas, un tagad viņa iziet rehabilitācijas kursu - arī šo procesu viņa rāda saviem sekotājiem, raksta "Starhit".
"Šodien atnācu uz sporta zāli trenēties. Filmēt treniņu neizdevās, jo Norvēģijā ir aizliegts filmēt sabiedriskās vietās, kur atrodas cilvēki, tāpēc kameru nācās izslēgt," norādīja modele.
Daudzi interneta lietotāji atbalsta meiteni un novēl viņai spēku pārvarēt grūtības.
- "Adekvāti cilvēki jums tic. Neraizējieties! Veseļojieties!";
- "Jums nav nevienam nekas jāskaidro. Novēlu ātru atveseļošanos. Spēku jums un vislaimīgāko, gaišo dzīves posmu";
- "Marija, veseļojieties un saudzējiet sevi";
- "Pats fakts, ka jūs bijāt kopā ar viņiem un pēc tam tikāt atrasta ar lūzumiem, jau daudz ko pasaka, arī bez dokumentiem un papīriem. Viņi sevi, protams, centīsies aizstāvēt visiem iespējamiem veidiem. Veselību jums!"
- "Marija, gribu jums izteikt atbalstu un novēlēt veselību un iekšēju spēku. Cik vien iespējams, nepievērsiet uzmanību cilvēku nezināšanai";
- "Meitene ir pārdzīvojusi īstas šausmas, ko pat ienaidniekam nenovēlētu, un tā vietā, lai saņemtu atbalstu un līdzjūtību, viņai kaut kādā veidā jāskaidrojas. Tik daudz žults un ļaunuma komentāros, it kā viņa jums būtu ko ļaunu nodarījusi. Marija, novēlu jums drīzu atveseļošanos un visu to labāko - lai viss jūsu dzīvē sakārtojas vislabākajā veidā," raksta sekotāji.
Nesen interviju medijiem sniedza arī ballītes dalībniece Saša Mercaļova. Meitene ir pārliecināta - Marijai no viņiem vajadzīga tikai nauda, tāpēc viņa esot sarīkojusi īstu izrādi, vainojot visās savās nelaimēs turīgu vecāku bērnus.
"Informācija nav patiesa. Viss, ko viņa saka, ir pilnīgas muļķības. Es neesmu iesaistīta. Jūs zināt, kas draud par apmelošanu?! Bet, acīmredzot, viņa no tā nebaidās. Es nezināju, ar ko šī meitene nodarbojas Dubaijā. Ja būtu zinājusi, tad nebūtu iepazinusies. Varu pateikt vienu: mums ir visi pierādījumi un fakti, ka neviens viņai pat ar pirkstu nepieskārās. Viņas reputācijai ir beigas, tāpēc māte ar visiem spēkiem cenšas padarīt meitu par "nevainīgu pūkainīt". Bet tai pašā laikā lej dubļus pār citiem. Viņa vienkārši gribēja uzmanību un naudu no mana tēva, zinot, ka viņš ir bagāts," paziņoja 19 gadus vecā Aleksandra sarunā ar "Argumenti un fakti".