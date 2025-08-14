Populārajam Krievijas blogerim Varlamovam par karavīru zvērību atspoguļošanu piespriests 8 gadu cietumsods
Krievijas tiesa populārajam Krievijas blogerim un Kremļa oponentam Iļjam Varlamovam par Krievijas armijas zvērību atspoguļošanu aizmuguriski piespriedusi astoņu gadu cietumsodu.
Maskavas pilsētas Meščanskas rajona tiesas ieskatā Varlamovs uzskatāms par ārvalstu aģentu, kas izplatījis "viltus ziņas" par armiju.
Lieta par "viltus ziņām" ierosināta saistībā ar Varlamova video, kas publicēts vietnē "Youtube" 2023. gada 23. novembrī. Tajā viņš runā par dzīvojamo ēku apšaudi Krivijrihā un Odesā, ko veica Krievijas karaspēks.
Apsūdzības pēc "ārvalstu aģentu" panta tika izvirzītas tāpēc, ka Varlamovs "atkārtoti, proti, 19 reizes" nav izpildījis iestāžu prasības, kas noteiktas "ārvalstu aģentiem". Tiesa blogerim piesprieda arī 99,5 miljonu rubļu (orientējoši miljons eiro) naudassodu. Varlamovs Krievijā nedzīvo kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
Iļja par viņam piemēroto sodu dalījies pārdomās vietnē "Facebook". "Draugi! Šodien ir brīnišķīga diena! Esmu kļuvusi par noziedznieku. Krievijas tiesa man piesprieda 8 gadus kolonijā! Man arī piesprieda 99,5 miljonu rubļu naudas sodu! Nav īsti skaidrs, kāpēc ne uzreiz 100 miljonus? Ko esmu izdarījusi nepareizi? Viņi saka, ka izplatīju melus par armiju. Mana dzimtene man iesaka apsēsties un padomāt par savu rīcību! Ko tur vairs sacīt? Mēs nezaudēsim drosmi šādu sīkumu dēļ," norāda blogeris.
"Diemžēl šodien nevarēju apmeklēt sprieduma paziņošanu. Bet viņi tur lieliski tika galā arī bez manis. Bet, lai būtu tuvāk tiesnesim un prokuroram, nolēmu doties uz mežu un apskaut bērzus. Tā teikt, lai nezaudētu saikni ar dzimteni, un tā mani neaizmirst."
"Kas tālāk? Nav tā, ka vēlētos sēdēt Krievijas cietumā. Es vienmēr esmu teicis, ka labāk ir apbrīnot kokus, nekā tos nogāzt. Tāpēc es kādu laiku plānoju apbrīnot bērzus ārzemēs. Viss būs labi. Mēs ar optimismu raugāmies gaišajā nākotnē! Tikai uz priekšu! Neskumstiet!" norāda blogeris.