"Trauksmes signāli" nāca no putniem. Ko tādu savā sētā meditācijas meistars un dziednieks Juris Bērzkalns negaidīja. FOTO; VIDEO
"Šis gads man atnesa nevis suni, kā biju domājis, bet ko daudz īpašāku," tā par savu negaidīto draudzību soctīklā "Facebook" raksta Cigun un Reiki meistars, dziednieks Juris Bērzkalns. Viņš piekrita dalīties stāstā par piedzīvoto.
Brīvības un uzticības stāsts
Jau vairāk nekā gadu pie Juras mājas bļodiņā vienmēr bijis ēdiens - gan putniem, gan dzīvniekiem. Šī tradīcija kļuvusi par tiltu starp cilvēku pasauli un savvaļas iemītniekiem, saka Juris. Bet tad, kādā negaidītā dienā, pie Jura ģimenes atnācis lapsēns. Sākumā kā garāmgājējs, bet ar laiku, vizītes kļuvušas regulārākas.
"Interesanti, ka tas sakrita ar mūsu meditāciju laiku - iespējams, viņa reaģēja uz cilvēka radīto mierīgo enerģijas lauku vai pat uz mūsu elektromagnētiskā lauka izmaiņām, ko dzīvnieki spēj uztvert daudz smalkāk nekā mēs," aizdomājas dziednieks.
"Mēs pat mēģinājām viņu padzīt, baidoties, ka varētu rasties konflikti ar mūsu kaķiem. Taču notika pretējais - kaķenes pret viņu izturējās mierīgi, bet īstie "trauksmes signāli" nāca no mazajiem putniem, kas aizstāvēja savu teritoriju," stāsta Juris.
Nāk noteiktos laikos
Lapsēns parasti nāca viens, noteiktos laikos. "Mēs viņu necenšamies pieradināt kā mājdzīvnieku un nelaižam mājās, bet esam atvēruši drošu un mierīgu vietu, kur viņa var atgriezties, kad vēlas. Tas ir mūsu savstarpējās uzticības pamatā."
"Mēs arī apzināmies, ka šī draudzība nav tikai mūsu prieks. Tā ir iespēja rādīt piemēru citiem - ka cilvēks var sadzīvot ar savvaļas dzīvniekiem, saglabājot viņu brīvību un dabu."
"Šis stāsts mums atgādina, ka īsta draudzība ar dabu nav par īpašumtiesībām vai kontroli. Tā ir par uzticību, cieņu un līdzās pastāvēšanu. Mēs ļaujam šai saiknei plūst savā ritmā - un ticam, ka tādā veidā mums neviens to neatņems," saka Juris.