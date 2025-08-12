VIDEO: uzsprāgusi lielākā koksa rūpnīca ASV, bojā gājuši divi cilvēki
“Clairton Coke Works”.
VIDEO: uzsprāgusi lielākā koksa rūpnīca ASV, bojā gājuši divi cilvēki

Zanda Rītuma

Jauns.lv/LETA

Sprādzienos rūpnīcā ASV Pensilvānijas štatā pirmdien gājuši bojā divi darbinieki un desmit ievainoti, paziņojušas amatpersonas.

Šodien agrā rītā aptuveni 25 kilometrus no Pitsburgas notika spēcīgs sprādziens, kas satricināja lielāko koksa ražotni Ziemeļamerikā — “Clairton Coke Works”.

Glābšanas dienesti steidzās uz notikuma vietu, kur, pēc ziņām, vairāki darbinieki ir iesprostoti zem gruvešiem. Kamēr plosās ugunsgrēks, glābšanas komandas pārmeklē teritoriju. Ievainotie darbinieki ir hospitalizēti.

"Clairton Coke Works" ir lielākā koksa ražotne ASV. Koksu iegūst karsējot akmeņogles, un metalurģijā to izmanto kā reducētāju citu vielu iegūšanai.

