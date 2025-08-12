Kā trīs klikšķi E-veselībā var glābt dzīvību ārkārtas situācijā: kas jāizdara tūlīt pat
Reaģējot uz medijos izskanējušo informāciju par apgrūtināto radinieku saziņu ar slimnīcas personālu, kad pacients neatliekamas situācijas gadījumā nonāk ārstniecības iestādē, Latvijas Digitālās veselības centrs (LDVC) atgādina ikvienam Latvijas iedzīvotājam norādīt savu kontaktpersonu E-veselībā (www.eveseliba.gov.lv).
Ja kontaktpersona jau ir norādīta, LDVC aicina pārliecināties, vai informācija ir aktuāla.
"Šobrīd E-veselībā kontaktpersonas ir norādījuši 191 667 iedzīvotāju, kopumā sniedzot informāciju par 263 125 kontaktpersonām. Oficiāli norādīt kontaktpersonas informāciju E-veselībā prasa tikai trīs klikšķus un var būtiski noderēt kritiskās situācijās, kad notikusi nelaime, cietušajam nespējot informēt tuviniekus par savu atrašanās vietu un veselības stāvokli. Tas ir ne vien drošības solis pašam iedzīvotājam, bet arī būtisks atbalsts ārstiem, lai sasniegtu pacienta tuviniekus un uzsāktu pacientam piemērotāko ārstēšanu," norāda LDVC valdes loceklis Juris Gaiķis.
Visbiežāk - kopumā 50 % gadījumu - iedzīvotāji izvēlas nenorādīt kontaktpersonas statusu E-veselībā. Bieži tiek norādīta tuvāko radinieku (mātes, tēva, brāļa, māsas, meitas vai dēla) kontaktinformācija - 31 % gadījumos. Retāk jeb 17 % gadījumu saziņai tiek norādīta dzīvesbiedru kontaktinformācija.
Kā norādīt kontaktpersonas E-veselībā?
Ikviens iedzīvotājs var norādīt vienu vai vairākas kontaktpersonas, autentificējoties www.eveseliba.gov.lv ar kādu no drošiem piekļuves līdzekļiem – mobilo lietotni "eParaksts mobile", personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni "Smart-ID". Par kontaktpersonu var kļūt laulātais, dzīvesbiedrs, vecāki, bērni vai jebkura cita iedzīvotājam tuva persona. Kontaktpersonu informācija ir jānorāda sadaļas "Personas dati" apakšsadaļā "Kontaktpersonas". Gadījumā, ja norādītā informācija vairs nav aktuāla, to ir iespējams mainīt jebkurā laikā bez ierobežojuma. Plašāk lasi šeit.